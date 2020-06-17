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FETÖ sanığının avukatından mahkemeye tehdit

İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'ndaki bir Ağır Ceza Mahkemesi başkanı, üyeleri ve duruşma savcısı yapılan FETÖ yargılaması sonrası haklarında mahkümiyet kararı verdikleri sanığın avukatı tarafından şok bir tehditle karşılaştı. Avukat Ömer Cihad Bekaroğlu heyete ve Cumhuriyet Savcısı'na hitaben "Bu kızdan ne istiyorsunuz? Derdiniz ne sizin, söyleyin de anlayalım. Sizinle çok net tek tek görüşeceğim, bu is biter. Ben başkasına benzemem, birebir görüşeceğim, hepinize göstereceğim" şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulununca avukatın tehditleri zapta alınarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
 17 Haziran 2020 08:57
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FETÖ sanığının avukatından mahkemeye tehdit

İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda bulunan Ağır Ceza Mahkemesi başkanı, üyeleri ve duruşma savcısı tutuklu bulunan FETÖ sanığını hapis cezasına çarptırınca duruşmanın sonunda avukatın tehditlerine maruz kaldı.

Mahkeme heyeti duruşmanın bittiğini avukatın dışarı çıkmasını istemesine rağmen Avukat Ömer Cihad Bekaroğlu heyete yönelik tehditler savurmaya devam etti.

FETÖ SANIKLARINA 6 YIL HAPİS CEZASI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan bir duruşmada FETÖ/PDY üyesi olmaktan tutuklu olarak yargılanan Asiye E. ve Rabia Y. hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonunda FETÖ sanığı Rabia Y. ve Asiye E.'ye FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçu kapsamında toplamda 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

"SİZİNLE TEK TEK GÖRÜŞECEĞİM"

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Duruşmanın sona ermesinin ardından Rabia Y.'nin avukatı Ömer Cihad Bekaroğlu duruşma savcısına hitaben ''Bu kızdan ne istiyorsunuz, derdiniz ne sizin, söyleyin de anlayalım, sizinle çok net tek tek görüşeceğim, bu is biter, ben başkasına benzemem, birebir görüşeceğim, hepinize göstereceğim'' seklinde tehdit ve hakaretlerde bulundu.

AVUKAT HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Duruşma savcısı avukata hitaben duruşmanın bittiği, salon dışına çıkması istemesine rağmen öfkeye kapılan Bekaroğlu bu kez avukat masasına oturmaya çalışarak tehdit içerikli sözlerini sarf etmeye devam ederek, "Ben kimseye benzemem, gel simdi görüşelim dışarıda, gel gel bekliyorum, dışarıda bekliyorum, siz hakim savcı değilsiniz, insan değilsiniz. Tek tek hepiniz hayvansınız, evet hayvansınız.'' seklinde tehdit ve hakaretlerini sürdürerek, güvenlik görevlileri tarafından duruşma salonundan çıkarıldı. Heyet, zapta geçirdiği avukatın tehdit ve hakaret içerikli sözlerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndererek suç duyurusunda bulundu.
Sabah
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