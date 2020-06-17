Hakimin naylonlu korona önlemi
|17 Haziran 2020 09:04
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Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre:tüm Türkiye'deki adliyeler dünden itibaren normal mesailerine döndü. Duruşma salonlarının kapıları açıldı, davalar görülmeye başlandı. Adliye içerisinde yoğunluk oluşmaması için sadece davası olanlar ateşleri ölçülüp üst araması yapıldıktan sonra içeri alındı. Adliye görevlileri sık sık taraf olmayanların duruşmalara alınmayacağı uyarısında bulundu. Dava açmak için ya da şikayette bulunmak için adliyeye gelenlerin de evrakı kontrol edildi.
Hakimin naylonlu korona önlemi
SAATLERCE BEKLEDİLER
İstanbul'da alınan üst düzey önlemler nedeniyle yoğunluk oluşan adliyelerden biri de İstanbul Anadolu Adalet Sarayı oldu. Adliyeye girmek için gelenler saatlerce kontrol sırasında bekledi. Sıra bekleyenler sosyal mesafe kurallarını da unuttu. Bazıları maskelerini çıkardı.
Ankara'da da benzer manzaralar yaşandı. Adliye giriş kapılarına sosyal mesafe kurallarını hatırlatan uyarı afişleri asıldı.
NAYLONDAN KABİN
Hakimin naylonlu korona önlemi
Ankara'daki en ilginç uygulamaya ise Ankara 18. Aile Mahkemesi imza attı. Mahkeme
personeli, hakimin görev yaptığı kürsü ve katibin masasının çevresine kendi
imkanlarıyla naylon koruma kabini yaptı. Mahkeme çalışanları özellikle boşanma
davalarında tanık dinlenilmesi nedeniyle duruşmaların uzun sürdüğünü, duruşma
salonuna gelen kişilerle uzun süre bir arada bulunma zorunluluğunun bulunması
nedeniyle böyle bir önleme başvurmak zorunda kaldıklarını söyledi.
ANKARA VE BURSA'DA POZİTİF ÇIKTI
Ankara Adliyesi'nde görev yapan iki katip ile PTT'de görev yapan bir personelin testi pozitif çıktı. 3 personel karantinaya alındı ve görev yaptıkları yerler dezenfekte edildi. Bursa Adliyesi'nde görevli bir zabıt katibi ile ağır ceza mahkemesinde görevli bir yazı işleri müdürünün testleri de pozitif çıktı. Bursa Adliyesi'nde görevli 14 personel, testleri pozitif çıkan memurlarla çalıştıkları için karantinaya alındı.
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