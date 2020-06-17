1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hakimin naylonlu korona önlemi

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 aydır nöbet sistemiyle çalışan adliyelerde yeni normal dönem dün başladı. Adliyelerin önünde iç içe metrelerce kuyrukta bekleyen vatandaşlar, ateşleri tek tek ölçüldükten sonra içeri alındı. Ankara'da bir hakim kürsüsünün önü ve katibinin bulunduğu masanın çevresine naylonla koruma alanı oluşturdu.
 17 Haziran 2020 09:04
Yazdır
Hakimin naylonlu korona önlemi

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre:tüm Türkiye'deki adliyeler dünden itibaren normal mesailerine döndü. Duruşma salonlarının kapıları açıldı, davalar görülmeye başlandı. Adliye içerisinde yoğunluk oluşmaması için sadece davası olanlar ateşleri ölçülüp üst araması yapıldıktan sonra içeri alındı. Adliye görevlileri sık sık taraf olmayanların duruşmalara alınmayacağı uyarısında bulundu. Dava açmak için ya da şikayette bulunmak için adliyeye gelenlerin de evrakı kontrol edildi.

Hakimin naylonlu korona önlemi
SAATLERCE BEKLEDİLER

İstanbul'da alınan üst düzey önlemler nedeniyle yoğunluk oluşan adliyelerden biri de İstanbul Anadolu Adalet Sarayı oldu. Adliyeye girmek için gelenler saatlerce kontrol sırasında bekledi. Sıra bekleyenler sosyal mesafe kurallarını da unuttu. Bazıları maskelerini çıkardı.

Ankara'da da benzer manzaralar yaşandı. Adliye giriş kapılarına sosyal mesafe kurallarını hatırlatan uyarı afişleri asıldı.

NAYLONDAN KABİN

Hakimin naylonlu korona önlemi

Ankara'daki en ilginç uygulamaya ise Ankara 18. Aile Mahkemesi imza attı. Mahkeme personeli, hakimin görev yaptığı kürsü ve katibin masasının çevresine kendi imkanlarıyla naylon koruma kabini yaptı. Mahkeme çalışanları özellikle boşanma davalarında tanık dinlenilmesi nedeniyle duruşmaların uzun sürdüğünü, duruşma salonuna gelen kişilerle uzun süre bir arada bulunma zorunluluğunun bulunması nedeniyle böyle bir önleme başvurmak zorunda kaldıklarını söyledi.
ANKARA VE BURSA'DA POZİTİF ÇIKTI

Ankara Adliyesi'nde görev yapan iki katip ile PTT'de görev yapan bir personelin testi pozitif çıktı. 3 personel karantinaya alındı ve görev yaptıkları yerler dezenfekte edildi. Bursa Adliyesi'nde görevli bir zabıt katibi ile ağır ceza mahkemesinde görevli bir yazı işleri müdürünün testleri de pozitif çıktı. Bursa Adliyesi'nde görevli 14 personel, testleri pozitif çıkan memurlarla çalıştıkları için karantinaya alındı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkentin ortası Millet Bahçesi
17 Haziran 2020 09:53		 Aşı çalışmalarının son aşaması için gerekli altyapı hazır
17 Haziran 2020 09:21
Bodrum'u turistten önce korsanlar bastı
17 Haziran 2020 09:18		 İşte kene için uyarılar
17 Haziran 2020 08:52
Doğanın yeni kirliliği: Atık maskeler
17 Haziran 2020 08:46		 'Kurbanı randevulu keselim' önerisi
17 Haziran 2020 08:01
Adliyeler virüs dinlemedi
17 Haziran 2020 07:48		 Meteoroloji uyardı, yağışlar devam edecek - Haritalı
17 Haziran 2020 06:30
TBMM personeli koronavirüse yakalandı
16 Haziran 2020 23:53		 Vali açıkladı: Kette 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
16 Haziran 2020 23:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:56 - FETÖ üyesi firari saklandığı evde yakalandı09:53 - Başkentin ortası Millet Bahçesi09:46 - 'Su ürünleri sektörümüz yara almadan pandemiyi geçti"'09:45 - Konya'da lastiği değiştirmeye çalışırken otobüsün altında kalan şoför öldü09:44 - Güne başlarken döviz fiyatları09:43 - Cüney Özdemir ve Ahmet Şık Twitter'dan birbirine girdi09:40 - Bilim Kurulu toplanıyor... Tüm illerde maske yasağı gündemde09:39 - Pençe harekatında komandolar teröristlerin inlerine giriyor09:30 - 'Acun' örneği verildi: AK Parti'nin 7 milyon oyu kazanma planı09:28 - Son 24 saatte 3 ülkede ürküten ölüm sayıları!
09:24 - 41 yıllık Kargo devi'nin yüzde 80'i devrediliyor09:21 - Aşı çalışmalarının son aşaması için gerekli altyapı hazır09:18 - Bodrum'u turistten önce korsanlar bastı09:16 - Ayyıldız desteğiyle istikrara adım adım09:12 - Otomotiv devinden scooter atağı!09:04 - Hakimin naylonlu korona önlemi08:57 - FETÖ sanığının avukatından mahkemeye tehdit08:52 - İşte kene için uyarılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sıfır konutlarda, kredi faizlerinin 0,64'e düşürülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çökme tehlikesi bulunan bina sakinleri: Çekmeyin! Değeri düşecek
12 sene de sürse vekaleten atanma kazanılmış hak sayılmaz
Komandolar, Kuzey Irak'taki Haftanin'e girdi
Pekin'den çıkan ikinci salgının çıkış yeri pazar çevresi
'Danıştay kararı sonrası inşallah namazımızı kılarız'
'Acun' örneği verildi: AK Parti'nin 7 milyon oyu kazanma planı
Bakan Koca, 'Kötü örneğe son bir kez bakın' dedi ve değiştirdi
İlk FETÖ raporunu hazırlayan ekiptendi
Sultan Fatih tablosundaki ikinci kişi kim?
Hakimin naylonlu korona önlemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
terör örgütünün siyasi ayağı 1
msü sınavına giren bir öğrencide covid-19 çıkması 4
Bir türlü benimsetemedik 3
istanbul'u anında kilitleriz 2
ayasofya'yı camii olarak ziyarete açabiliriz 1
İstanbul'un simgesi ayasofya 2
adliyelerde yaşanan aşırı yoğunluk 2
ayasofya 2
sarı bez 1
ayasofya camisi 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi geçici işçi alacak
Selçuk Üniversitesi 27 İşçi Alacak
Sağlık Bakanlığı 250 İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi 21 İşçi Alacak- Güncellendi
Aydın Arya Turistik Geçici 60 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Konya Halkpınar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam