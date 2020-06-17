Bilim Kurulu toplanıyor... Tüm illerde maske yasağı gündemde
|17 Haziran 2020 09:40
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Gelen bir son dakika haberine göre; Corona Virüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de video konferans yöntemiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilecek Corona Virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası saat 19.00'da açıklama yapacak.Günlük vaka sayısı 1500 civarına sabitlendi
Bakan Koca, dünkü koronavirüs rakamlarını açıklamış ve uyarmıştı. Dün Covid-19 nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybederken, 1467 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu. Koca, ''Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin" paylaşımı yaptı.
Bilim Kurulu üyeleri tüm Türkiye'de yasak istedi
İşte bu veriler ışığında Bilim Kurulu üyeleri, tüm Türkiye'de maske takmanın zorunlu hale getirilmesini önerdi. Bilim Kurulu üyelerinin, geçtiğimiz toplantıda da günlük vaka sayılarında artışa dikkat çekerek hafta sonları sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması istedikleri öğrenilmişti. Bugünkü toplantıda yeni kısıtlamaların gündeme gelmesi bekleniyor...
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