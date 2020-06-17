1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ayyıldız desteğiyle istikrara adım adım

Libya'da, Türkiye'nin desteğiyle, Hafter'i işgal ettiği bölgelerden çıkaran meşru hükümet güçlerinin yeni hedefi enerjideki kilit kent Sirte
 17 Haziran 2020 09:16
Yazdır
Ayyıldız desteğiyle istikrara adım adım

Türkiye, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) davetiyle Libya'da dengeleri değiştirdi. Trablus'un ele geçirilmesini engellenmesi ve Vatiye Üssü'nün Hafter'den alınmasıyla değişen dengeler, Libya'nın önemli enerji ihraç merkezlerinden biri olan Sirte'nin de UMH kontrolüne girmesiyle tamamen yeni bir aşamaya geçecek.

Libya'da UMH'ye verdiği askeri danışmanlık hizmeti, İHA, SİHA ve ateş gücü desteğiyle Akdeniz'deki jeopolitik rekabetteki rolünü güçlendiren Türkiye, masada elde etmesi zor bir başarıyı sahada kazandı. UMH, Cufra Hava Üssü'nün kuzeyinde yer alan ve Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'ının gerçekleştirildiği Petrol Hilali bölgesine gelecek herhangi bir saldırıya karşı karakol kenti işlevi gören Sirte'yi ele geçirmekte kararlı... Şehre 30 kilometre kadar yaklaşan UMH'nin şehri kontrol altına almasıyla Hafter milislerinden kaynaklı olarak evlerinden çıkmak zorunda kalan 100 binden fazla aile huzura kavuşacak.

TÜRKİYE, LİBYA HALKININ YANINDA

Ortaya koyduğu askeri strateji ile Libya'da sahada kazanılan başarının mimarı olan Türkiye, diplomatik zeminde de elini güçlendiriyor. Bir darbeciye karşı meşru hükümetin yanında olan Türkiye, ülkenin istikrara kavuşmasının ardından siyasi, ekonomik ve toplumsal reformlar konusunda Libya halkından yana tutum sergileyecek. Türkiye'nin yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdiği operasyonların da gözbebeği olan yerli üretim İHA ve SİHA'lar Sirte cephe hattında her gün uçuyor.

Öte yandan Fransa'nın Türkiye'nin Libya'ya müdahalesine ilişkin iddialarına Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde. Darbeci ve gayrı meşru bir şahsın yanındalar.

Betül Usta
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cüney Özdemir ve Ahmet Şık Twitter'dan birbirine girdi
17 Haziran 2020 09:43		 Bilim Kurulu toplanıyor... Tüm illerde maske yasağı gündemde
17 Haziran 2020 09:40
Pençe harekatında komandolar teröristlerin inlerine giriyor
17 Haziran 2020 09:39		 'Acun' örneği verildi: AK Parti'nin 7 milyon oyu kazanma planı
17 Haziran 2020 09:30
'Danıştay kararı sonrası inşallah namazımızı kılarız'
17 Haziran 2020 08:20		 Atina savaş istiyor: Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı tehditkar adım
17 Haziran 2020 06:40
TBMM Başkanı Şentop'dan 'Pençe-Kaplan' operasyonuna destek açıklaması
17 Haziran 2020 04:49		 Gece yarısı 'Pençe-Kaplan' Operasyonundan ilk görüntüler paylaşıldı
17 Haziran 2020 03:23
Bakan Akar, harekat merkezinden 'Pençe-Kaplan' operasyonunu izledi
17 Haziran 2020 03:18		 Sultan Fatih tablosundaki ikinci kişi kim?
17 Haziran 2020 02:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:56 - FETÖ üyesi firari saklandığı evde yakalandı09:53 - Başkentin ortası Millet Bahçesi09:46 - 'Su ürünleri sektörümüz yara almadan pandemiyi geçti"'09:45 - Konya'da lastiği değiştirmeye çalışırken otobüsün altında kalan şoför öldü09:44 - Güne başlarken döviz fiyatları09:43 - Cüney Özdemir ve Ahmet Şık Twitter'dan birbirine girdi09:40 - Bilim Kurulu toplanıyor... Tüm illerde maske yasağı gündemde09:39 - Pençe harekatında komandolar teröristlerin inlerine giriyor09:30 - 'Acun' örneği verildi: AK Parti'nin 7 milyon oyu kazanma planı09:28 - Son 24 saatte 3 ülkede ürküten ölüm sayıları!
09:24 - 41 yıllık Kargo devi'nin yüzde 80'i devrediliyor09:21 - Aşı çalışmalarının son aşaması için gerekli altyapı hazır09:18 - Bodrum'u turistten önce korsanlar bastı09:16 - Ayyıldız desteğiyle istikrara adım adım09:12 - Otomotiv devinden scooter atağı!09:04 - Hakimin naylonlu korona önlemi08:57 - FETÖ sanığının avukatından mahkemeye tehdit08:52 - İşte kene için uyarılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sıfır konutlarda, kredi faizlerinin 0,64'e düşürülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çökme tehlikesi bulunan bina sakinleri: Çekmeyin! Değeri düşecek
12 sene de sürse vekaleten atanma kazanılmış hak sayılmaz
Komandolar, Kuzey Irak'taki Haftanin'e girdi
Pekin'den çıkan ikinci salgının çıkış yeri pazar çevresi
'Danıştay kararı sonrası inşallah namazımızı kılarız'
'Acun' örneği verildi: AK Parti'nin 7 milyon oyu kazanma planı
Bakan Koca, 'Kötü örneğe son bir kez bakın' dedi ve değiştirdi
İlk FETÖ raporunu hazırlayan ekiptendi
Sultan Fatih tablosundaki ikinci kişi kim?
Hakimin naylonlu korona önlemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Liyakat 2
sıkı can iyidir çabuk çıkmaz 1
ayasofya'yı camii olarak ziyarete açabiliriz 1
atatürkçülüğün ruhuna el fatiha okuyabiliriz 1
Halit Bilgiç 1
demet akalın 1
yks 2020 3
ayasofya 2
parsel parsel sattı 1
ömer faruk beyaz 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi geçici işçi alacak
Selçuk Üniversitesi 27 İşçi Alacak
Sağlık Bakanlığı 250 İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi 21 İşçi Alacak- Güncellendi
Aydın Arya Turistik Geçici 60 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Konya Halkpınar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam