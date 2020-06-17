Ayyıldız desteğiyle istikrara adım adım
|17 Haziran 2020 09:16
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Türkiye, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) davetiyle Libya'da dengeleri değiştirdi. Trablus'un ele geçirilmesini engellenmesi ve Vatiye Üssü'nün Hafter'den alınmasıyla değişen dengeler, Libya'nın önemli enerji ihraç merkezlerinden biri olan Sirte'nin de UMH kontrolüne girmesiyle tamamen yeni bir aşamaya geçecek.
Libya'da UMH'ye verdiği askeri danışmanlık hizmeti, İHA, SİHA ve ateş gücü desteğiyle Akdeniz'deki jeopolitik rekabetteki rolünü güçlendiren Türkiye, masada elde etmesi zor bir başarıyı sahada kazandı. UMH, Cufra Hava Üssü'nün kuzeyinde yer alan ve Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'ının gerçekleştirildiği Petrol Hilali bölgesine gelecek herhangi bir saldırıya karşı karakol kenti işlevi gören Sirte'yi ele geçirmekte kararlı... Şehre 30 kilometre kadar yaklaşan UMH'nin şehri kontrol altına almasıyla Hafter milislerinden kaynaklı olarak evlerinden çıkmak zorunda kalan 100 binden fazla aile huzura kavuşacak.
TÜRKİYE, LİBYA HALKININ YANINDA
Ortaya koyduğu askeri strateji ile Libya'da sahada kazanılan başarının mimarı olan Türkiye, diplomatik zeminde de elini güçlendiriyor. Bir darbeciye karşı meşru hükümetin yanında olan Türkiye, ülkenin istikrara kavuşmasının ardından siyasi, ekonomik ve toplumsal reformlar konusunda Libya halkından yana tutum sergileyecek. Türkiye'nin yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdiği operasyonların da gözbebeği olan yerli üretim İHA ve SİHA'lar Sirte cephe hattında her gün uçuyor.
Öte yandan Fransa'nın Türkiye'nin Libya'ya müdahalesine ilişkin iddialarına Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde. Darbeci ve gayrı meşru bir şahsın yanındalar.
Betül Usta
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