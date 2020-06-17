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Bodrum'u turistten önce korsanlar bastı

Turist hareketiyle tatil beldelerine akın eden korsan taksiler, pandemiyi fırsata çevirdi. Şehirlerarası da taşıma yapan korsanlar, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı! Turizmciler trajikomik duruma acil müdahele bekliyor
 17 Haziran 2020 09:18
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Bodrum'u turistten önce korsanlar bastı

Sezonun açılmasıyla birlikte yerli turist tatil beldelerine akın ederken bunu fırsat gören korsan taksiler de yola düştü. İnternette boy boy ilanlar veren hatta turist için kampanyalar düzenleyen korsan taksiler, Türkiye'nin her yerinden tatil beldelerine taşıma yapıyorlar.

En yoğun müşteriyi Bodrum'a taşıyan korsanlar, Bodrum içinde de havalimanı ve ilçeler arasında taşımacılık yapıyor. Bunun için broşürler dağıtan, kişilere fiyat ve kampanya mesajları da atan korsan taksilerden Bodrum'daki turizmciler illallah ediyor. Turizmcilerin anlattıklarından yol çıkarak korsan taksileri müşteri gibi aradık. Öyle ilginç iddiaları var ki verdikleri yanıtlar karşısında şok olduk!

OTOBÜSÇÜLER FIRSATÇIYMIŞ!

İnternetten rahatlıkla numaralarını yayımlayan bir korsan taksi firmasını aradık. İstanbul- Bodrum arası fiyatı sorduk. Bize feribot ve otoban ücreti dahil fiyatın 1.650 TL olduğunu aktardı. Eğer Osmangazi köprüsünü ve otobanı talep edersek bunun ücretini bizim ödememiz gerektiğini söyledi. Otobüs ve uçaklarda sosyal mesafe kuralı nedeniyle fiyatların arttığını ileri süren korsan taksicinin, "Onlar pandemiyi fırsatçılığa çevirdi. Fiyatlarımız geçen yılla aynı" diyerek illegal süreçlerini örtüp taşımacılık sektörünü ise fırsatçılıkla suçladı!

ABA ALTINDAN SOPA

"Olası bir yakalanma durumunda ceza yer miyiz?" sorumuza bir başka korsan taksici, "Otobanda kimse çevirmez, çevirse de biz korsan mıyız değil miyiz bakmaz, sadece HES kodu ve GBT sorgularlar. Ancak Bodrum içinde çevrilebiliriz. O zaman kuzen olduğumuzu ve birlikte tatile geldiğimizi söylersiniz. Yoksa size de yüksek ceza keserler. Bizim için sorun değil. En fazla aracı bağlarlar, başka araçla devam ederiz. Sizi düşünüyoruz, ceza almanızı istemeyiz" dedi. Bir başka korsan taksi İstanbul-Kemer için 1.600 TL, İstanbul-Çeşme için de 1.300 TL fiyat verdi.

DAHA CİDDİ YAPTIRIM OLMALI

Bodrum'da turizm taşımacılığı alanında hizmet veren PEDASA Turizm'in sahibi Kerim Günay, korsan araçlarda denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini söyledi. Günay, "Sektör bu yıl sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Biz vergimizi verip işlerimizi yapmaya çalışırken bu insanlar illegal iş yapıp bir de boy boy ilan veriyorlar. Her yıl yaşanan bu durum karşısında daha ağır yaptırımlar gelmeli yoksa önüne geçilemez" dedi.

10 GÜNDE 500 ARABA GELDİ

Korsan taksicilerin pandemiyi fırsata çevirdiğini belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Bodrum temsilcisi Yüksel Aslan, "Turist gelmeden korsanlar geldi. Geçen yıl yaptığımız denetimlerde 1.000'e yakın korsan taksi tespit etmiştik. Bu yıl 10 günde 500'e yakın korsan geldi. Burada sadece taşıma yapan acenteler var. Taksiciler var. İnsanların ekmeğiyle oynuyorlar" diye konuştu.

MİNİBÜSLER DE KAÇAK ÇALIŞIYOR

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, sadece taksi değil minibüslerin de korsan taşımacılık yaptığına dikkat çekti. Yıldırım, "Otobüs ya da uçaklara binerken virüsün yayılmasını önlemek için ateş ölçmekten tutun da sterilizasyona kadar her şeyi yapılıyor. Bu taksilerin ise denetimi olmadığı için virüsü yayma riski çok yüksek. Virüsü başka illere bu araçlar taşıyor" şeklinde konuştu.

EL İLANLARI DAĞITIYORLAR

Bodrum Şoförler Odası Başkanı Hasan Kablı, korsanların denetimlerden hiç çekinmediğini belirterek, "Bir araçları bağlansa başka araçla devam diyorlar. Aldıkları cezanın parasını bir haftada çıkarıyorlar" dedi. Korsan taksilerin Bodrum içinde broşürler dağıtıp mesajlar attığını anlatan Kablı, "İlçeler arası ve havalimanı tarifeleri paylaşıyorlar. İçişleri Bakanlığı'ndan acil müdahale bekliyoruz" diye konuştu.

BETÜL USTA

Sabah
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