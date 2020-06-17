41 yıllık Kargo devi'nin yüzde 80'i devrediliyor
Aras Kargo'nun yüzde 80 hissesi Avusturyalı Österreichische Post'a geçiyor.
|17 Haziran 2020 09:24
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14 bine yakın çalışanı bulunan Aras Kargo'nun 900'e yakın da şubesi var. Gerekli kurumların izninin alınmasının ardından hisse devrinin gerçekleşmesi bekleniyor.
Avusturyalı lojistik şirketi Österreichische Post (Austrian Post) %25 hisse sahibi olduğu Aras Kargo'daki payını %80'e yükselteceğini açıkladı.
Österreichische Post'dan yapılan açıklamaya göre, şirkette Baran Aras %20 hisse ile müşterek malik olmaya devam edecek ve aynı zamanda Aras Kargo Yönetim Kurulu'nda görev alacak.
Önümüzdeki haftalarda tamamlanması beklenen anlaşma düzenleyici kurumların onayına tabi olacak.
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