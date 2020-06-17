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Son 24 saatte 3 ülkede ürküten ölüm sayıları!

Koronavirüs'te son 24 saatte Hindistan'da 2003, Brezilya'da 1282 ve Meksika'da 730 kişi hayatını kaybetti
 17 Haziran 2020 09:28
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Son 24 saatte 3 ülkede ürküten ölüm sayıları!

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2003 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1282 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 730 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Memurlar.Net
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