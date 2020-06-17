Son 24 saatte 3 ülkede ürküten ölüm sayıları!
Koronavirüs'te son 24 saatte Hindistan'da 2003, Brezilya'da 1282 ve Meksika'da 730 kişi hayatını kaybetti
|17 Haziran 2020 09:28
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