Cüney Özdemir ve Ahmet Şık Twitter'dan birbirine girdi

Geçtiğimiz aylarda HDP'den istifa eden İstanbul milletvekili Ahmet Şık ve gazeteci Cüneyt Özdemir Twitter'da kapıştı. İkili birbirlerine ağır sözlerle suçladı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'i AK Parti yanlısı olmakla itham eden Eski HDP'li milletvekili Ahmet Şık'a Özdemir'den olay bir cevap geldi..

'Soytarı görmek istiyorsan bir aynaya bak'

Özdemir, "Berbat bir gazeteciydin, milletvekilliğini beceremedin, ola ola sosyal medyada bir trol oldun... Biraz haysiyetin varsa milletvekilliğinden istifa ederdin ama üç kuruşa tamah ettin... Soytarı görmek istiyorsan bir aynaya bak..." dedi.

İşte ikilin o kapışması;

Soytarılığı da sinsiliğiyle yarışıyor ama yine de malum saraya, diğer soytarıların yanına kabul edilemiyor.

@cuneytozdemir



Ah canım ya HDP'den seçil, istifa et ve hala duyar kas... Zor işin tabii... ( Buradan ekmek çıkmaz ama artık sana. ) Bence yeni mağduriyetler bulmalısın kendine...