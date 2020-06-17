Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|17 Haziran 2020 17:20
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8400
|6,8410
|6,8490
|6,8500
|Avro
|7,7040
|7,7050
|7,6870
|7,6880
|Sterlin
|8,6470
|8,6900
|8,5680
|8,6110
|İsviçre Frangı
|7,2020
|7,2380
|7,1910
|7,2270
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8100
|6,8900
|6,8190
|6,8990
|Avro
|7,6640
|7,7440
|7,6470
|7,77270
|Sterlin
|8,5870
|8,7970
|8,5080
|8,7180
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