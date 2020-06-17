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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 17 Haziran 2020 17:20
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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,8400 6,8410 6,8490 6,8500
Avro 7,7040 7,7050 7,6870 7,6880
Sterlin 8,6470 8,6900 8,5680 8,6110
İsviçre Frangı 7,2020 7,2380 7,1910 7,2270
ANKARA
ABD Doları 6,8100 6,8900 6,8190 6,8990
Avro 7,6640 7,7440 7,6470 7,77270
Sterlin 8,5870 8,7970 8,5080 8,7180
Anadolu Ajansı
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