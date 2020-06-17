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Konya'da lastiği değiştirmeye çalışırken otobüsün altında kalan şoför öldü
Konya'nın Kulu ilçesinde, aracının patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan şoför, otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.
|17 Haziran 2020 09:45
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Konya'nın Kulu ilçesinde, aracının patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan şoför, otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Ankara'ya seyir halinde olan Halil Deveci (64) idaresindeki 63 KD 636 plakalı otobüsün ön lastiği, Kulu ilçesi Yazıçayır Mahallesi kavşağında patladı.
Aracı durdurup lastiği tamir etmeye çalışan Deveci, krikonun altına koyduğu taşın kayması sonucu otobüsün altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin, yaptığı kontrollerde, Deveci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Deveci'nin cenazesi, Kulu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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