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Başkentin Millet Bahçesine organik pazar da kurulacak

Yapımına geçen yıl mart ayında başlanan Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi (AAKM) Projesi'nde sona yaklaşıldı.
 17 Haziran 2020 09:53
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Başkentin Millet Bahçesine organik pazar da kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılan projenin 2020 sonunda hizmete açılması bekleniyor. Yapı&Yapı'nın üstlendiği projeyle Ankaralılar 640 bin metrekarelik yeşil alana kavuşacak. Altındağ ilçesi sınırlarında bulunan millet bahçesinde millet kıraathanesi, 1200 kişilik cami, sanat atölyeleri, kır lokantası, çayhane, pazar yeri, tohum merkezi, çocuk kulübü, sağlık merkezi, binicilik merkezi gibi sosyal alanlar da bulunacak. Ayrıca Türkiye'de ilk kez bir millet bahçesinin içinden tramvay geçecek. 6 duraklı tramvay hattı, 3 kilometre uzunluğunda olacak.

EĞLENCE PARKURU DA VAR

Yapı&Yapı A.Ş. Kurumsal İletişim Müdürü Neslihan Kın, projeyi hayata geçirirken arazi üzerinde yer alan tarihi önemi olan yapıların korunduğuna dikkat çekerek, 640 bin metrekareli rekreasyon alanına ve 89 bin metrekare inşaat alanına sahip olan proje kapsamında bakım onarım merkezi, çok amaçlı bina ve 1100 araçlık bir kapalı otopark da yapılacağını ifade etti.

Proje kapsamında Türkiye'de ilk defa Zipp Coaster eğlence parkurunun da yer aldığını hatırlatan Kın, kurulacak olan zipp coaster parkurunun 1.2 km uzunlukta teleferiğe sahip olacağını belirtti. Kın, rekreasyon alanlarında ise biyolojik gölet, gösteri ve yansıma havuzları, buz ve kaykay pisti, menaj alanı, bisiklet ve koşu yolları, çayır amfi, açık ve kapalı otopark, açık hava spor alanları, çocuk oyun alanları ve bostan alanlarının yer aldığını sözlerine ekledi.

KONUT FİYATLARI ARTTI

Projeye Ankara'nın her yerinden ulaşımın son derece kolay olduğunu, Ankara Metrosu'nun parkın içinden geçtiğini ifade eden Neslihan Kın, "Bölgenin değeri Millet Bahçesi'yle birlikte daha da arttı. Civardaki konutlar artık 'millet bahçesine komşu' diye satılıyor. Parkın açılmasıyla bu lokasyon daha da değerlenecek" şeklinde konuştu.

9 BİN AĞAÇ DİKİLECEK

Proje alanın yaklaşık yüzde 90'ının açık alan ve yeşil alan olacağını vurgulayan Neslihan Kın, AAKM Millet Bahçesi'yle ilgili şu bilgileri paylaştı: Proje kapsamında 58 türden yaklaşık 9000 ağaç, 63 türden 190 bin çalı, 6 türden 5 bin 300 su bitkisi, 20 türden 1480 çiçek dikilecek. Toplam proje alanı olan 640 bin metrekare alanın 450 bin metrekaresi yeşil alan olacak.

Millet Bahçesi'nde oyun alanları ve binicilik merkezi de yer alacak.

ORGANİK PAZAR KURULACAK

Millet Bahçesi'nde, il tanıtım günlerinin yapılacağı tesislerin yanı sıra çiftçiden direkt ürün alınabilecek organik pazarın da bulunacağına dikkat çeken Kın, "Proje kapsamında yaklaşık 3'er kilometrelik yürüyüş, koşu ve bisiklet yollarının yanı sıra her yaştan insanların vakit geçirebileceği oyun parkurları ve fitness alanları da yer alacak. AKM Millet Bahçesi'nin tamamlanmasıyla Ankara'ya yeşil alan ve kültür koridoru kazandırılacak" dedi.

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE
Akşam
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