Bilim Kurulu Üyesi'nden virüs ilacı bulundu iddiasına açıklama
|17 Haziran 2020 10:02
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Oxford Üniversitesi uzmanlarının Korona tedavisinde etkili olduğunu savunduğu deksametazon ilacıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu tedavi, oksijen desteği ya da solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalar arasındaki ölüm oranını azaltan ilk uygulama" dedi. Ghebreyesus, "Bu tedavi, oksijen desteği ya da solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalar arasındaki ölüm oranını azaltan ilk uygulama. Bu mükemmel bir haber. İngiliz hükümetini, Oxford Üniversitesi'ni ve bu hayat kurtaran buluşa katkı sağlayan tüm hastaneleri ve hastaları tebrik ediyorum" dedi.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de, virüse karşı ilaç bulundu iddiası ile ilgili açıklama yaptı. Özlü, bulundu denilen ilaç kortizondur. Henüz çalışmanın makalesi yayınlanmadı ve ayrıntılarını bilmiyoruz dedi.
İşte Özlü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama
İngiltere'den bildirilen deksametazon kullanılan ağır Covid 19 hastalarda ölümün 1/3 ile 1/5 oranında düşük olduğuna dair rapor heyecan uyandırdı. Henüz çalışmanın makalesi yayınlanmadı ve ayrıntıları bilmiyoruz.
Deksametazon bir kortizondur. Bilinen eski bir ilaçtır. Özellikle ARDS denilen solunum yetmezliği veya tedaviye dirençli şok tablosu gelişmiş Covid 19 hastalarında kortizon tedavisi ulusal rehberimizde önerilmektedir.
Ancak çalışmada ilaç almayan grupta solunum cihazına bağlanan olgularda %41, sadece oksijen verilenlerde %25 ve solunum desteğine gereksinimi olmayanlarda ise %13 ölüm oranı bildirilmiştir. Bu ölüm oranları diğer pek çok ülkeye göre çok yüksektir.
Yani çalışılan hasta popülasyonu veya bu hastalardaki virüsün genetiği ile ilgili ayrıntıların bilinmesine ihtiyaç vardır. Bu nedenle ilaçla ilgili elde edilen sonucun, tüm Covid hastalarına uyarlanabileceği hususu net değildir.
Örneğin çalışmacılar hafif olgularda ilacın etkili olmadığını zaten belirtiyorlar. Farklı popülasyonlarda ve farklı hasta gruplarında bu ilaçla yapılmış çalışmaların sonuçlarının birlikte değerlendirileceği meta-analizlere ihtiyaç var.
Covid 19'a karşı özel olarak geliştirilmiş, doğrudan virüse karşı etkili yeni ilaçlara ihtiyaç devam ediyor.
BBC: Koronavirüs ilacı bulundu
İngiltere'den bildirilen deksametazon kullanılan ağır Covid 19 hastalarda ölümün 1/3 ile 1/5 oranında düşük olduğuna dair rapor heyecan uyandırdı. Henüz çalışmanın makalesi yayınlanmadı ve ayrıntıları bilmiyoruz. 1Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) June 17, 2020
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