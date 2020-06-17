Antalya'da KKKA teşhisi konulan kişi tedavi altına alındı
|17 Haziran 2020 10:04
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde vücuduna kene tutunan kişiye sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konuldu.
Buğday tarlasına hasada giden 48 yaşındaki Ahmet Çağlayan, ertesi sabah vücuduna tutunan keneyi fark etti. Keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran Çağlayan, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti görülmesi üzerine Gazipaşa Devlet Hastanesine başvurAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde vücuduna kene tutunan kişiye sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konuldudu.
Buradan Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Çağlayan, KKKA teşhisi konularak, tedavi altına alındı.
Hastanede bir süre tedavi gören Çağlayan, taburcu edilmesinin ardından evinde gözetime alındı.
Çağlayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vücudunda kene olduğunu gören herkesin vakit geçirmeden hastaneye başvurması gerektiğini belirtti.
Çocukluğunda da kene ısırması ile karşılaştığını anlatan Çağlayan, "Bize kene yapışırdı ama söker atardık. İlk defa bu şekilde rahatsızlandım. Çekince kene olduğunu anladım. Eğer bilseydim çekmez doğru hastaneye giderdim. Kesinlikle ihmale gelmez." ifadelerini kullandı.
Tarladan gelen eşinin rahatsızlanması üzerine hastaneye gittiklerini aktaran Yasemin Çağlayan da yapılan tetkiklerde hastalığın tespit edildiğini belirtti.
Güneyköy mahalle muhtarı Yahya Küçükballı da kene ısırmalarına karşı vatandaşları uyardı.
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