Altının gramı 379 liraya geriledi
|17 Haziran 2020 16:53
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 377 bin 750 lira, en yüksek 380 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 379 bin 700 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 972 milyon 821 bin 513,50 lira, işlem miktarı ise 2.605,57 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 975 milyon 700 bin 70,39 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Nil Kıymetli Madenler Ticareti şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|380.000,00
|1.730,15
|En Düşük
|377.750,00
|1.717,50
|En Yüksek
|380.400,00
|1.725,40
|Kapanış
|379.700,00
|1.718,20
|Ağırlıklı Ortalama
|379.478,51
|1.720,21
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|972.821.513,50
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.605,57
|Toplam İşlem Adedi
|44
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