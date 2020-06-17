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Hak-İş'ten maske, mesafe, hijyen uyarısı

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi çağrısında bulundu
 17 Haziran 2020 10:35
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Hak-İş'ten maske, mesafe, hijyen uyarısı

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi çağrısında bulundu.

Değirmenci, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin hafifletilmesiyle normalleşme adımlarının uygulamaya konulduğunu belirtti.

Bu süreçte vaka sayılarının tekrar artış göstermeye başladığına işaret eden Değirmenci, "Normalleşme adımlarını, salgın bitti diye düşünerek tedbirleri elden bırakmamız hem kendimize hem de ülkemize yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Virüs hala aramızda dolaşıyor. Günlerce evlere hapse olmanın, hayatı durdurmanın bu salgına tam anlamıyla çare olmayacağı göz önüne alındığında yapmamız gereken, tedbiri elden bırakmamaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına tam anlamıyla uymanın önemine vurgu yapan Değirmenci, şunları kaydetti:

"Normalleşme süreciyle birlikte salgının bittiği algısına kapılmak, bu konuda rehavete düşmek, iyi bir sınavı vermiş olan, tabir-i caizse büyük emeklerle denizi geçen Türkiye'yi derede boğmaktır. Bu nedenle hem milletimizden hem de üyelerimizden maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla özen göstermelerini rica ediyorum."

- "En az hasarla atlatması büyük önem taşıyor"

Değirmenci, salgının sadece insan sağlığını değil, ekonomiyi de derinden yaraladığını belirttti.

"Ortaya çıkabilecek ikinci bir dalga geri bıraktığımız aylarda olduğu gibi yine sağlığımızın yanında ekonomimizi de olumsuz etkileyecektir. Halihazırda birçok sorunla mücadele eden ülkemizin normalleşme sürecini en az hasarla atlatması büyük bir önem taşıyor." uyarısını yapan Değirmenci, salgının yeniden güç kazanmamasının alınacak ve uygulanacak tedbirlere bağlı olduğunu kaydetti.

Tedbirlere uyulması noktasında örgütlü oldukları iş yerlerinde, işverenlerle ve üyelerle sürekli iletişim içinde olduklarını da aktaran Değirmenci, sağlıklı bir üretim ortamının sağlanması için sendika olarak, çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurguladı.
Anadolu Ajansı
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