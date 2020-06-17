Antikor testlerine başlanacak 13 ilimiz belli oldu
|17 Haziran 2020 10:43
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Sanayide antikor testlerine 13 ilimizde başlıyoruz.
Bakan Varank: "İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri'de antikor testleri yapılacak."
Bakan Varank: "Sadece OSB'lerde ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti. Yatırım talebi de pandemi koşullarına rağmen daha güçlü seyrediyor."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Haziranın ilk yarısında, OSB'lerdeki elektrik tüketimi mayısa göre yüzde 31 arttı."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Mayıstan itibaren ekonomi dipten dönüş sinyalleri vermeye başladı, haziranda reel sektördeki canlanma hız kazandı"
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