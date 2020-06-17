İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılıyor
|17 Haziran 2020 11:09
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık." dedi.
"1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırdık"
Bakan Selçuk, 3.faz sosyal yardım desteğine ilişkin, "1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırdık. Süreç devam ediyor." ifadesini kullandı.
Kovid-19 sürecindeki sosyal yardımlar konusuna değinen Selçuk, Üç fazda 6 milyon haneyi geçtiğini, 6 milyar lirayı geçmiş durumda olduklarını belirtti.
"3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneği ulaştırdık"
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, şunları kaydetti:
"3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini ulaştırmış durumdayız. 10 günlük süreçte kısa çalışma ödeneğinden 400 bin çıkış aldık. 400 bin işveren, 3 ay bitmeden kısa çalışmadan vazgeçti."
"Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız"
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarmayı engelleyen düzenlemeye ilişkin, "Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız." diye konuştu.
"Kısa Çalışma Ödeneği'nden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verilecek"
Bakan Selçuk, İstihdam Kalkanı konusunda, Kısa Çalışma Ödeneği'nden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verileceğini bildirdi.
"Hedeflerimizden biri, işçimizin kazanılmış haklarının geri gitmemesi"
Selçuk, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi konusunda, şunları söyledi:
"Hedeflerimizden biri, işçimizin kazanılmış haklarının geri gitmemesi. Çalıştığımız modellerde bunu sağladık. Kıdem tazminatında 1 senelik çalışmanın karşılığında 30 gün kıdem alma... Yüzde 8,33 korunmakla kalmıyor, aslında üstüne çıkıyoruz."
"Yüzde 1 oranında devlet katkısı koyacağız"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Çoğu ülkedeki tamamlayıcı emeklilik sistemlerinde devlet katkısı yok ama biz burada yüzde 1 oranında devlet katkısı koyacağız." dedi
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