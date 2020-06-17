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Varlık Fonu'nun Turkcell'de hisse alımı için konuşulan fiyat belli oldu

Dün akşam, dolaylı şekilde Turkcell hisselerinin yüzde 24'ünü kontrol eden ve firmanın en büyük hissedarı olan İsveçli Telia şirketinin hisselerini Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) satmak için görüştüğü haberleri yer almıştı. Haberin ardından açıklama yapan Telia rakam da verdi ve söz konusu hisselerini 530 milyon dolara (3,6 milyar TL) satmak için TVF ileri aşamada müzakere yürüttüğünü açıkladı. Turkcell yönetim kuruluna son yıllarda iktidara yakın isimler atanmıştı. Şimdi ise devletin şirketteki en büyük hissedarın paylarını alması gündemde.
 17 Haziran 2020 11:13
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Varlık Fonu'nun Turkcell'de hisse alımı için konuşulan fiyat belli oldu

Bloomberg haber ajansı dün akşam servis ettiği haberde Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell'in en büyük hissedarı Telia'nın hisselerini almak için pazarlık masasına oturduğunu belirtmişti.

Telia tarafından dün akşam yapılan açıklamada ise, "Müzakereler ileri seviyede ve devam ediyor, ancak henüz anlaşmaya varılmış değil" denildi. Firma tarafından yapılan açıklamada satış için görüşülen miktarın 530 milyon dolar (3,6 milyar TL) olduğu açıklandı.

Telia, Turkcell'in yüzde 51'ine sahip olan Turkcell Holding şirketinde yüzde 47.1 paya sahip, bu da Turkcell'de yüzde 24 dolaylı paya karşılık geliyor. Turkcell Holding'in geri kalan payları ise Çukurova Holding ve Rus milyarder Mikhail Fridman'ın ortak olduğu L1 şirketine ait. Çukurova Turkcell'de sahip olduğu payları Ziraat Bankası'ndan aldığı krediye teminat olarak vermişti.

Turkcell'in yüzde 48,95'lik hissesi, borsada işlem görüyor.

Turkcell'in dünkü hisse kapanış fiyatına göre 32.4 milyar lira olan piyasa değeri, dünkü dolar/TL kuruna göre yaklaşık 4.7 milyar dolara karşılık geliyor. Telia'nın açıkladığı tutar ise, piyasa değerinin yarısının altında bir değerlemeye işaret ediyor
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