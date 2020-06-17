Varlık Fonu'nun Turkcell'de hisse alımı için konuşulan fiyat belli oldu
|17 Haziran 2020 11:13
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Bloomberg haber ajansı dün akşam servis ettiği haberde Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell'in en büyük hissedarı Telia'nın hisselerini almak için pazarlık masasına oturduğunu belirtmişti.
Telia tarafından dün akşam yapılan açıklamada ise, "Müzakereler ileri seviyede ve devam ediyor, ancak henüz anlaşmaya varılmış değil" denildi. Firma tarafından yapılan açıklamada satış için görüşülen miktarın 530 milyon dolar (3,6 milyar TL) olduğu açıklandı.
Telia, Turkcell'in yüzde 51'ine sahip olan Turkcell Holding şirketinde yüzde 47.1 paya sahip, bu da Turkcell'de yüzde 24 dolaylı paya karşılık geliyor. Turkcell Holding'in geri kalan payları ise Çukurova Holding ve Rus milyarder Mikhail Fridman'ın ortak olduğu L1 şirketine ait. Çukurova Turkcell'de sahip olduğu payları Ziraat Bankası'ndan aldığı krediye teminat olarak vermişti.
Turkcell'in yüzde 48,95'lik hissesi, borsada işlem görüyor.
Turkcell'in dünkü hisse kapanış fiyatına göre 32.4 milyar lira olan piyasa değeri, dünkü dolar/TL kuruna göre yaklaşık 4.7 milyar dolara karşılık geliyor. Telia'nın açıkladığı tutar ise, piyasa değerinin yarısının altında bir değerlemeye işaret ediyor
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