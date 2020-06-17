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TİHEK, haşema ile havuza girilememesini ayrımcılık saydı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, "haşema" ile havuza girmeye izin vermeyen site yönetimine 5 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi- Gerekçeden: Başvuranlar kendilerine tanınmış bir haktan diğer site sakinlerine kıyasla eşit bir şekilde yararlanamamış, muhatap site yönetimi başvuranların inançları sebebiyle havuzu kullanmasını engellemiştir. Sonuç olarak, başvuru konusu olayda tipik bir 'doğrudan ayrımcılık' vakası yaşandığı anlaşılmıştır"
 17 Haziran 2020 11:19
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TİHEK, haşema ile havuza girilememesini ayrımcılık saydı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), haşema ile havuza girilmesine izin vermeyen site yönetiminin ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine hükmederek, 5 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir sitede tatil yapan iki kadın, haşema olarak da bilinen tesettüre uygun deniz giysisiyle havuza girmek istedi.

Görevliler, kadınlara kat malikleri toplantısında alınan karar doğrultusunda haşema ile havuza giremeyeceklerini söyledi.

Site yönetimine konunun iletilmesine rağmen mağduriyetin giderilmemesi üzerine iki kadın, diğer insanlar önünde rencide edildikleri ve tatil boyunca havuzu kullanamadıkları gerekçesiyle TİHEK'e başvurdu.

Başvuruyu inceleyen TİHEK, site yönetiminden görüş istedi. Site yönetimi, kararın ayrımcılık olmadığını, asıl amacın site sakinlerinin sağlık hakkını koruma altına almak olduğunu belirtti.

TİHEK ise yapılan incelemenin ardından, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Kanunu'nun 3. maddesinde yer alan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmetti ve ihlal nedeniyle site yönetimine 5 bin lira idari para cezası verdi.

- Kararın gerekçesi

Site yönetiminin, müdahalenin sebebini diğer site sakinlerinin sağlık hakkını korumak olarak açıkladığı belirtilen kararda, kuruma objektif ve somut bir bilginin sunulamadığı ifade edildi.

Kararda, Sağlık Bakanlığından başvurunun incelenmesi sırasında istenen görüşte bilimsel literatürde yüzme havuzuna haşemayla girilmesinin sağlık hakkını zedeleyeceği yönünde değerlendirilecek hiçbir bulguya yer verilmediğinin bildirildiği anlatıldı.

Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağının, insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanan kararda, bunun uluslararası hukukun en üstünde yer alan temel hukuk normu olarak da kabul edildiği belirtildi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nda ayrımcılığın yasaklandığı bildirilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Haşemayla havuza girilemeyeceği yönünde alınan Kat Malikleri Kurulu Kararı, Kanunun ayrımcılığı yasaklayan emredici hükümlerine de aykırılık oluşturmaktadır. Başvuranlar, haşema giydikleri için kendilerine hukuken tanınmış bir hakkı kullanamamıştır. Kanuna göre herkes, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada eşitti. Başvuru konusu olayda, başvuranlar kendilerine tanınmış bir haktan diğer site sakinlerine kıyasla eşit bir şekilde yararlanamamış, muhatap site yönetimi başvuranların inançları sebebiyle havuzu kullanmasını engellemiştir. Sonuç olarak, başvuru konusu olayda tipik bir 'doğrudan ayrımcılık' vakası yaşandığı anlaşılmıştır."
Anadolu Ajansı
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