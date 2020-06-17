İstinaf, Şule Çet davasındaki hapis cezalarını onadı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin 2 sanığa verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince 4 Aralık 2019'da karara bağlanan "Şule Çet" davasına ilişkin yapılan istinaf başvurularını değerlendirerek incelemesini tamamladı.

Ceza dairesi, yaptığı incelemenin ardından kararında, yerel mahkemece verilen hükümde usul ve esasa ilişkin bir isabetsizliğin bulunmadığını belirtti.

Sanıklardan Çağatay Aksu hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12 yıl 6 ay ve sanık Berk Akand hakkında ise Aksu'ya bu suçların işlenmesinde yardım ettiği gerekçesiyle verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasını yasaya uygun bulan daire, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Ceza dairesi, oy birliğiyle aldığı kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olduğunu bildirdi.

- Davanın geçmişi

Gazi Üniversitesi öğrencisi Çet, 29 Mayıs 2018'de, Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında dava açılmıştı.

Sanıkların, "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılandığı davada 20 Kasım 2019'da mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Çağatay Aksu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet, "cinsel saldırı" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 39 yıla kadar hapsini talep etmişti.

Savcı, sanık Berk Akand'ın ise olaylar gerçekleştiği sırada Aksu'nun yanında bulunduğu ve ona destek verdiği gerekçesiyle işlenen suçlara yardımdan cezalandırılmasını istemişti. Akand'ın da bu kapsamda "kasten öldürmeye" yardım suçundan 15 yıla, diğer suçlara yardımdan da 16 yıla kadar olmak üzere toplam 31 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Mahkeme, 4 Aralık 2019'da dosyayı karara bağlamış, sanık Çağatay Aksu'yu "kasten öldürme" suçundan müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından da toplam 12 yıl 6 ay hapse çarptırmıştı.

Aksu'nun işlediği suçlara yardım ettiğine hükmedilen sanık Berk Akand da 18 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.