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Sosyal mesafeye en çok ceza yazan ilin Valisi: Denetimlerimiz devam edecek

Vali Davut Gül: Denetimlerde kestiğimiz cezalar, yaptığımız işlemler itibariyle Türkiye ortalamasının çok üstündeyiz. Bu da tek başına yeterli değil. Denetimlerimiz devam edecek
 17 Haziran 2020 11:56
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Sosyal mesafeye en çok ceza yazan ilin Valisi: Denetimlerimiz devam edecek

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Denetimlerde kestiğimiz cezalar, yaptığımız işlemler itibariyle Türkiye ortalamasının çok üstündeyiz. Bu da tek başına yeterli değil. Denetimlerimiz devam edecek." dedi.

Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde muhtarlarla bir araya gelerek, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmaları anlattı.

Toplumun salgına karşı seferberlik içerisinde olması gerektiğini ifade eden Gül, bunun da en önemli kısmının mahalle ölçeğinde muhtar, okul müdürü, din görevlileri ve gönüllüler olduğunu vurguladı.

Salgına karşı maske, mesafe ve hijyenin önemli olduğuna dikkati çeken Gül, bu kurallara uyulmadığı müddetçe yönetmeliklerin ve yasakların virüsü ortadan kaldırmayacağının altını çizdi.

Gül, salgınla mücadelede kurallara uymayanlara en çok ceza kesilen illerin başında geldiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Denetimlerde kestiğimiz cezalar, yaptığımız işlemler itibariyle Türkiye ortalamasının çok üstündeyiz. Bu da tek başına yeterli değil. Denetimlerimiz devam edecek. Kesilen cezaların tebligatları başladı. Bu cezalar bir an önce tahsil edilecek. Kurallara uymayanları tespit ettiğimiz takdirde ceza kesmeye devam edeceğiz."

Gül, "kentteki vakaların kaynağının organize sanayi bölgesi olduğu" şeklinde yanlış bir algı bulunduğunu belirterek, burada sürekli denetimler gerçekleştirdiklerini, fabrikalarda kurallara uyulduğunu aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de küresel bir sorunla karşı karşıya olduklarını belirterek, en kısa zamanda eski günlere dönme temennisinde bulundu.

Avrupa, Amerika ve İskandinav ülkelerindeki meslektaşlarıyla tecrübelerini paylaştıklarını anımsatan Şahin, Türkiye'nin güçlü liderlik, sağlık altyapısı, koordinasyon, birlik ve beraberlik içerisinde süreci çok iyi yönettiğini ifade etti.

Muhtarlar başta olmak üzere okul müdürleri ve imamlardan halkı maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarlamalarını isteyen Şahin, "Mahallede bu üç kuralı uygularsanız 15 günde bütün rakamları sıfırlarız. Herkes bu konuda sorumlu hissettiğinde mahalle bazlı milli seferberlik başladığında Allah'ın izniyle süreçten en hızlı çıkan şehir biz oluruz. Sizlere güveniyoruz, seviyoruz. Gayretinize şahidiz. Allah bu musibeti rahmete çevirsin." değerlendirmesinde bulundu.

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Anadolu Ajansı
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