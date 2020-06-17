Yerel mahkemeden sigorta şirketi aleyhine 'siroz' kararı
|17 Haziran 2020 12:21
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- İzmir 8. Tüketici Mahkemesi, birden fazla rahatsızlığı olan kişinin ölümüne alkol kullanımı kaynaklı siroz hastalığının yol açtığını ileri sürerek, hastane masraflarının iadesini talep eden sigorta şirketine açılan davada, ölenin yakınları lehine karar verdi.
İzmir'de çalıştığı firma tarafından özel sağlık sigortası yaptırılan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede geçen yıl kasım ayında hayatını kaybetti.
Sigorta firması, poliçede "alkol ve madde bağımlılığı sonucu meydana gelen hastalıkların kapsam dışı olduğunu" belirterek, siroz hastalığı da bulunan kişinin tedavi masraflarını, mirasçılarından icra yoluyla istedi.
Vefat eden kişinin eşi, masrafları ödeyip, firma aleyhine dava açtı.
Yapılan bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan raporda, kişinin Hepatit B hastalığı geçirdiği, siroz olmasında alkolün yüzde 100 sorumlu olduğunun söylenemeyeceği, kişinin karaciğer yetmezliği ile ortaya çıkan sirozdan ziyade lenf kanserinden ölmüş olabileceği belirtildi.
Ayrıca kişinin 1 yıldır alkol kullanmadığına ilişkin uzman raporu da mahkemeye sunuldu.
Davayı kabul edilen İzmir 8. Tüketici Mahkemesi, diğer masraflarla birlikte 27 bin 474 liranın sigorta şirketince davacı eşe iadesine hükmetti.
- "Poliçeler iyi okunmalı"
Ailenin avukatı Ali Onar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigorta poliçelerinde alkol ve maddi bağımlılığının teminat kapsamı dışında tutulduğunu hatırlattı.
Sirozun değerlendirmesinin farklı bir şekilde yapılması gerektiğine değinen Onar, "Çünkü teminat kapsamına dahil edilen tedaviler yüz 100 onunla bağlantılı olmak zorunda. Dolasıyla siroz da yüzde 100 alkolle bağlantılı olmadığı sürece teminat kapsamı içinde kalmalıdır." diye konuştu.
Tüketicilerin sigortalarında nelerin teminat kapsamı içinde yer aldığını sorunla karşılaşmamak için iyi bilmesi gerektiğini vurgulayan Onar, "Özel sağlık sigortası yaptıracakların, hangi hastalıklar teminat kapsamında hangi hastalıklar kapsam dışında bunu iyi bilmeleri gerekir. Bir diğeri ise hayat boyu tedavi giderleri için kimlerin bu sorumluluğun içinde olduğu, kimlerin dışında olduğu öğrenilmeli. Sorumlulukların poliçelerde çok iyi okunması taraftarıyız." ifadelerini kullandı.
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