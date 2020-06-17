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Şanlıurfa'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.47'de merkez üssü Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi
|17 Haziran 2020 12:25
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11.47'de merkez üssü Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hilvan'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,66 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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