Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 289'uncu gününe girdi.

Oturma eyleminde yer alan annelerden Songül Altıntaş, yaptığı açıklamada, PKK'lı teröristlerin kaçırdığı oğlu Müslüm AltıntaşI almadan oturma eylemini sonlandırmayacağını söyledi.

Kaçırılan oğlunun önce HDP'ye, ardından dağa götürüldüğünü aktaran Altıntaş, "289 gündür buradayız, ömrümün sonuna kadar burada olacağım. Ya burada öleceğim ya da çocuğumu alacağım. Bu çocuklar ne yapmış ki bu zulmü bize ve çocuklarımıza yaşatıyorlar? Yeter artık evlatlarımızı bize versinler. Artık yeter dayanamıyoruz. Çocukları bıraksınlar. PKK ve HDP neyin peşinde?" ifadelerini kullandı.

- "Gelin bizim için yürüyüş yapın"

Baba Celil Begdaş ise oğlu Yusuf'a kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Begdaş,"Burada bütün anneler perişan halde, HDP yürüyüş yapıyor. Peki ciğerimiz yok mu? İki milletvekili için yürüyüş yapıyorlar. Gelin bizim için yürüyüş yapın. Bu ailelerin huzuru yok. Hepsi hasta biraz vicdana gelin yeter artık. Oğlumuzu versinler bir şey istemiyoruz." dedi.

- "Ellerine silah verdiler. Adalet bu mu?"

Oğlu Fatih Demir için oturma eylemi yapan Abdullah Demir de evladına kavuşmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"HDP diyor ki, 'Adalet istiyoruz, Ankara'ya yürüyüş yapacağız'. Eğer HDP adalet istiyorsa gelsinler adalet bu çadırdadır. HDP şimdiye kadar çocukları kandırıp PKK'ya teslim etti. Biz bu çadırda evlatlarımızı istiyoruz. HDP eğer adaletli davranıyorsa gelsinler dağda 10 yaşındaki kız var. Bu çocukların hepsini kandırdılar, götürdüler dağa teslim ettiler. Ellerine silah verdiler. Adalet bu mu? Oğlum gel fırsatını bulursan adalete teslim ol. 13 ailenin çocuğu geldi."