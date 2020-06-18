Kimler Cumhurbaşkanlığı arması veya logosunu kullanamaz?
|18 Haziran 2020 10:03
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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı ile bağlı kurum ve kuruluşlar, Cumhurbaşkanlığı ofislerinin, arma kullanımında uyacağı esasları belirledi.
Buna göre, Cumhurbaşkanlığı logolu kimlik kartlarını, araç kartlarını, kartvizitlerini sadece Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı kullanabilecektir.
Cumhurbaşkanlığı bağlı kurum ve kuruluşları ile Cumhurbaşkanlığı ofisleri ise kurumsal kimlik kartlarında, personel kimliklerinde, personel kartvisitlerinde, rozetlerde, araç kartlarında ve kişisel kullanıma giren her türlü görsel ve basılı malzemede, Cumhurbaşkanlığı armasını kullanamayacak.
Cumhurbaşkanlığı armasını kullanamayacak olan Cumhurbaşkanlığı bağlı kurum ve kuruluşları şu şekildedir:
Devlet Arşivleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu
Cumhurbaşkanlığı armasını kullanamayacak olan Cumhurbaşkanlığı ofisleri ise şu şekildedir:
Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi.
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