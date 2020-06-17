Jandarmanın dikkati 18 yıl önceki faili meçhul cinayeti aydınlattı
|17 Haziran 2020 12:39
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 18 yıl önce işlenen cinayetin faili olarak gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Örenşehir Mahallesi'ndeki Nazar Tatil Sitesi'nde gece bekçiliği yapan Mehmet Ali Arslan, 7 Ocak 2002'de öldürülerek cesedi sahile gömüldü. Cinayetle ilgili tutuklanan ancak akli dengesi yerinde olmadığı için cinayeti üstlendiği anlaşılan sanığın cezası Yargıtay tarafından bozuldu ve beraat etti.
İlçede ağır ceza mahkemeleri kurulmasının ardından Antalya Adliyesindeki bölgeyle ilgili faili meçhul dosyalar Manavgat Adliyesine gönderildi.
Faili meçhul olayın dosyasını raftan indiren savcının talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı, bekçi cinayetinin aydınlatılması için çalışma başlattı. Cinayetin araştırılması için bu yılın başında Çengel Jandarma Karakolu Jandarma Suç Araştırma Timinde (JASAT) görevli 4 askerden özel ekip oluşturuldu. Ekip delilleri inceledi, tanıkları yeniden dinledi.
Araştırmalar devam ederken, bir süre önce ehliyetini değiştiren A.Ü'den alınan parmak izinin, olay yerinde bulunan cam parçası üzerindeki parmak iziyle eşleştiği belirlendi.
Bunun üzerine JASAT ekibi, maktule yakın bir mahallede oturan şüpheliyi 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. A.Ü'nün cinayet olayından sonra alkol bağımlığının arttığı, uyku sorunu yaşadığı ve "yakalanma korkusuyla" ehliyetini değiştirmesi gereken güne kadar hiçbir resmi işlem yaptırmadığı tespit edildi.
Gözaltına alınan A.Ü, jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf etti.
Olay gecesi çok alkol aldığını ve tartıştıkları Arslan'ın kendisini dövdüğünü iddia eden şüpheli, bunun üzerine yanında taşıdığı bıçakla Arslan'ı öldürüp, cesedi sahile taşıyarak gömdüğünü anlattı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
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