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Mahkeme, Mansur Yavaş'ın itirazını kabul etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ çalışmaları için kredi kullanılması önergesinin AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin kararıyla ertelenmesinin ardından yargıya başvurdu, mahkeme itirazı kabul etti
 17 Haziran 2020 12:51
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Mahkeme, Mansur Yavaş'ın itirazını kabul etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün altyapı yatırımları için kredi talebini içeren önergenin AK Parti ve MHP'li belediye meclis üyeleri tarafından görüşülmesinin ertelenmesinin ardından süreci yargıya taşıdı.

MECLİS KARARININ İPTALİ VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

Gazete Duvar'ın haberine göre, 'Tatlar Arıtma Tesisi'nin Revizyonu', 'Polatlı'ya Gerede Suyunun Götürülmesi' ve 'Gölbaşı ile Mamak Su Borularının Yenilenmesi' projelerinin yapımı için gerekli olan yatırım bedelinin ASKİ öz kaynaklarında olmadığı, ASKİ'nin faaliyetlerinin halk sağlığını etkilediği için projelerin bir an önce yapılması gerektiği ifade edilen başvuruda meclis kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talep edildi.

AKADEMİSYEN RAPORU

Mahkemeye, ODTÜ ve Hacettepe Çevre Mühendisliği bölümü öğretim üyelerinin hazırlayıp sunduğu değerlendirme raporunda Tatlar Arıtma Tesisi ile ilgili, hali hazırda tesise gelen atık su debisinin tesis kapasitesinin iki katı düzeyinde olduğunu ve bu durumun gerek sulama gerekse içme suyu açısından ciddi riskler doğurduğu belirtildi.

Mahkeme kayıtlarında, diğer altyapı projeleri ile birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne önceliği çok yüksek 14 tedbirin alınması gerektiğine dair yazısı da yer aldı. Mahkemeye, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün bütçe gelirleri ile giderleri arasında eksi 277 milyon 890 bin 605 TL fark bulunduğu ve mevcut bütçe imkanlarının projeleri yapmak için yeterli olmadığı sunuldu.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başvurusunu değerlendiren Ankara 9. İdare Mahkemesi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda onaylanmasına rağmen Büyükşehir Belediye Meclisi'nde reddedilen kredi talebi hakkında karar verdi.

Mahkeme, öncelikli projelerin mevcut bütçe gelirleri ile karşılanamayacağının açık bir şekilde görüldüğünü belirterek Meclis Kararı'nın kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünde hukuka uygun olmadığını belirtti ve yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Memurlar.Net
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