Tartışmalar sonrasında Ak Parti 'yeşil topu' kaldırdı
|17 Haziran 2020 12:52
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ta başlayan uygulamanın 10 Haziran'da sona erdiğini açıkladı.
"GÖREVİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAMIŞTIR"
Ünal yaptığı açıklamada, "40 gün süren "Etik farkındalık" çalışmamızda küfür, hakaret ve dezenformasyonu görünür kılmak için kullandığımız "Yeşil Küre" görevini başarıyla tamamlamıştır" dedi.
RAPOR HAZIRLANDI
"Etik Farkındalık" uygulamasının sonuçlarına ilişkin bir de rapor hazırlandı.
Raporda, "Sosyal ağlardaki dezenformasyona dikkat çekilmiş, küfür, hakaret, iftira, şiddet ve saldırganlık içeren paylaşımlara karşı güçlü bir farkındalık oluşturulmuştur" denildi. Diğer yandan yeşil küre uygulamasına katılanlara ilişkin raporda, "Kendilerini kamufle ederek sızan FETÖ'cü hesaplar olduğu görülmüştür. Bu hesapların temel amaçlarının farkındalık çalışmasını sabote etmek ve AK Parti siyasetini gayriahlaki göstermeye dönük provokatif faaliyetler gerçekleştirmek olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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