1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Babası tarafından öldürülmeden bu notu paylaşmış

Ölen genç kızın sosyal medyada "Herkesi affederim babamı asla" paylaşımını beğendiği ayrıca daha önce "Bir baba düşünün gözünü kırpmadan kızını öldürüyor her şeyi örnek gösterdiniz de çocukları için canını verecek babaları örnek alsaydınız sizde keşke" diye yazması dikkat çekti.
 17 Haziran 2020 15:57
Yazdır

Elazığ'da eşinden boşanan bir baba, şehir dışından üniversite sınavı için yengesine gelen 20 yaşındaki kızını öldürdü, kendini de vurarak ağır yaraladı. Ölen genç kızın sosyal medyada "Herkesi affederim babamı asla" paylaşımını beğendiği ayrıca daha önce "Bir baba düşünün gözünü kırpmadan kızını öldürüyor her şeyi örnek gösterdiniz de çocukları için canını verecek babaları örnek alsaydınız sizde keşke" diye yazması dikkat çekti.

Olay, merkeze bağlı Kırklar Mahallesi Huzurlu sokakta bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27-28 Haziran'da yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş sınavı için Diyarbakır'dan Elazığ'daki ağabeyinin evine giden 20 yaşındaki Merve, yengesi ve yeğeniyle bulunduğu sırada 63 yaşındaki baba Mikail K. de geldi. Eşiyle boşanan baba ile kızı arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada baba tabanca ile kızını öldürdü, ardından kendini yaraladı. Yengenin yardım istemesi üzerine komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı babayı ambulansla hastaneye kaldırdı. Evde polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hayatını kaybeden kızın cansız bedeni cenaze aracına alınarak Fırat Üniversitesi Hastanesi morga götürüldü.

Diyarbakır'dan olay yerine gelen anne Meryem'in ise feryatları yürekleri dağladı. "Kızım daha sınava girecekti" diyerek olay yerine gelen anne, "Kızım beni çok sevdi, ondan vuruldu" diyerek fenalık geçirdi. Yakınları acılı anneyi teselli etmeye çalıştı.

"Herkesi affederim babamı asla"

Öte yandan sosyal medya hesabından hayatını kaybeden 20 yaşındaki Merve'nin paylaşımlarında baba vurgusu ise dikkat çekti. Merve'nin, yakın zamanda "Herkesi affederim babamı asla" paylaşımını beğendiği, ayrıca 3 ay önce "Bir baba düşünün gözünü kırpmadan kızını öldürüyor her şeyi örnek gösterdiniz de çocukları için canını verecek babaları örnek alsaydınız sizde keşke" diye yazdığı ortaya çıktı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve başından kendini vurduğu öğrenilen baba Mikail K.'nin durumunun ağır olduğu yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otostop çekerek bindiği otomobilde başına gelmeyen kalmadı
17 Haziran 2020 22:33		 16 yaşındaki kapkaç şüphelisinin 90 suç kaydı çıktı
17 Haziran 2020 19:22
Astsubay, yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti
17 Haziran 2020 18:43		 Leyla davasında savcı mütaala verdi: Fikir birliği içinde öldürdüler
17 Haziran 2020 18:23
'Yan baktı' diye bıçakladıkları kişiyi sedyede de yumrukladılar
17 Haziran 2020 18:20		 Evine almayan halasını pompalı tüfekle başından vurdu
17 Haziran 2020 17:40
İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Şişli hakim karşısına çıktı
17 Haziran 2020 16:06		 Jandarmanın dikkati 18 yıl önceki faili meçhul cinayeti aydınlattı
17 Haziran 2020 12:39
Şanlıurfa'da 4,1 büyüklüğünde deprem
17 Haziran 2020 12:25		 Konya'da lastiği değiştirmeye çalışırken otobüsün altında kalan şoför öldü
17 Haziran 2020 09:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:15 - Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yürürlüğe girdi01:04 - Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik01:02 - Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimine Dair Yönetmelik01:00 - Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:56 - Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 450 bini geçti00:49 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 'maskeli' paylaşım00:47 - Şırnak'ta terör saldırısı: 4 işçi hayatını kaybetti00:45 - Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret sonrası önemli açıklamalar00:42 - MSB: Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor00:10 - 'Mülga Başbakanlığın taraf olduğu işlemlerde hasım Cumhurbaşkanlığı'
00:04 - Danıştay'dan, 'nöbet fazla çalışma sayılmaz' kuralına dair önemli karar00:01 - Konut kredisinde 'hayat sigortası' yapmamakta kim kusurlu?00:01 - 18 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları23:40 - Üç büyükşehirde, maskeler resmen zorunlu oldu!23:38 - Maske takmama cezası ne kadar?23:36 - 'Normalleşme sürecinde beklenen bir hasta artışıydı bu'23:32 - Nevşehir'in ilk kadın valisi Becel göreve başladı23:20 - BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay'dan, 'nöbet fazla çalışma sayılmaz' kuralına dair önemli karar
Konut kredisinde 'hayat sigortası' yapmamakta kim kusurlu?
Şırnak'ta terör saldırısı: 4 işçi hayatını kaybetti
'Mülga Başbakanlığın taraf olduğu işlemlerde hasım Cumhurbaşkanlığı'
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yürürlüğe girdi
Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret sonrası önemli açıklamalar
18 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'maskeli' paylaşım
MSB: Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor
Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ak parti'nin yeşil top uygulamasının kaldırılması 2
dilenci 1
sıkı can iyidir çabuk çıkmaz 1
kadın cinayetleri 1
evren turhan'ın saçma muslera paylaşımı 1
ayasofya'nın ibadete açılması 1
maske takmanın korona virüsünden korumaması 1
demet akalın 1
üzerimize su sıçratan araba 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 3
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 557 sağlık personeli alacak- Güncellendi
TÜBİTAK 25 personel alacak- Güncellendi
Yalova İl Özel İdaresi 3 İşçi Alacak
TÜBİTAK Uzman Yardımcısı 23 personel alacak
Muş Varto Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Mutaş 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam