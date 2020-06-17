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Koronavirüse aldırış etmediler, düğün yapıp eğlendiler

Arnavutköy'de koronavirüs tehdidine aldırış etmeyenler bahçede düğün yapıp oynadı.
 17 Haziran 2020 13:06
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Arnavutköy'de koronavirüs tehdidine aldırış etmeyenler bahçede düğün yapıp oynadı.

Görüntüler İstanbul Arnavutköy'den.. Son günlerde vaka sayılarında artış yaşanıyor. Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere yetkililerden peş peşe uyarılar gelirken yapılan uyarılara aldırış etmeyenler vaka sayılarının artmasına neden oluyor. Geçtiğimiz hafta sonu Arnavutköy Hadımköy'de açık alanda yapılan düğün şaşkına çevirdi. Sosyal mesafenin unutulduğu, kimsenin maske takmadığı düğünde, çocukların da çalan müziğin ritmine uyarak oynadıkları anlar görüntülendi.
DHA
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