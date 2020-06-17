YÖK'ten 100/2000 doktora bursu özel çağrısı

Yükseköğretim Kurulu, 100/2000 doktora bursu pandemi dönemi özel çağrısı yayımladı.

100/2000 YÖK Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrısı (2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi)

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin ve dünyanın da içinde bulunduğu pandemi dönemine özel olmak üzere doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacı karşılamak ve gelecek nesillere insan kaynağı yetiştirmek üzere yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 22 tematik alanda YÖK Doktora Bursu verilecektir.

Burs Programı ile ilgili

Usul ve Esaslar için tıklayınız.

100/2000 Pandemi Dönemi Özel Çağrısı Alt Alanları için tıklayınız.

Devlet Yükseköğretim Kurumları başvurmak istedikleri alanlar için 17 Haziran 2020- 1 Temmuz 2020 (Saat17:00) tarihleri arasında https://yoksis.yok.gov.tr/burslar adresinden başvuru yapacak olup, doldurulan formların elektronik hallerini Rektörlükler aracılığıyla üst yazı ekinde Başkanlığımıza ulaştıracaklardır.

BAŞVURU

Başvurular, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Başvuruları itibarı ile https://yoksis.yok.gov.tr/burslar adresi üzerinden yapılacaktır. (Daha önceden kullanılmakta olan başvuru giriş ekranları kullanıma kapatılmıştır.)

Yükseköğretim Kurumlarının, "100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Formu"nda istenilen verilerin girişini yapmak üzere belirleyecekleri kişiyi YÖKSİS'te* yetkilendirmeleri gerekmektedir. Daha önceden kullanılmakta olan giriş ekranlarında sistemde rol ataması yapılmış olan yetkililerin tekrar yetkilendirimesine gerek yoktur.

İlk defa başvuru yapacak kişilerin yetkilendirme işlemleri ilgili Yükseköğretim Kurumunun Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

*YÖKSİS Rol Adı: "100/2000 YÖK Doktora Bursu"

Önemli: Bu aşamada sadece Üniversitelerin kontenjan taleplerine yönelik başvurular alınacak olup öğrencilere yönelik başvurular bu başvuruların sonuçlanması sonrasında kontenjan hak eden üniversitelerce ilan edilecektir.

Başvuru Formu'nun, karakter kısıtları göz önünde bulundurularak ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurumları ilan edilen öncelikli alanlardan, en fazla 5 alan için en az 3 kontenjan talep edilerek başvuru yapabilecektir.

Geçmiş dönemlerden kalan hiçbir kontenjan 2020-2021 eğitim öğretim yılı Güz dönemine aktarılmayacaktır.

Başvuruda öncelikli alanın adının belirtilmesi zorunludur. Ancak program isminin başvuru yapılacak alan adıyla birebir aynı olması gerekmemektedir.

