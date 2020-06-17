Yaşlılar yüzüne, gençler bileğine ve kulağına takıyor
|17 Haziran 2020 13:30
|Yazdır
Korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkma yasağının bulunduğu iller arasında olan Kayseri'de bazı vatandaşların; maskeleri kulaklarına, bileklerine ve boyunlarına takmaları dikkat çekti.
Ülkemizde korona virüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında Kayseri'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı. Uzmanlar tarafından normalleşme sürecinde Kovid-19'la mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyenin oldukça önemli olduğunun sürekli belirtilmesine rağmen kentteki bazı vatandaşlar, maskeleri bileklik gibi bileklerine, kolye gibi boyunlarına, küpe gibi kulaklarına takarak sokakta dolaştıkları görüldü.
Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve polisler, vatandaşları maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarına devam ediyor. Ayrıca cami hoparlörlerinden de korona virüsle mücadele kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat çekmek için anonslar yapılıyor.
Kayserili vatandaşlar; maske takmadan sokağa çıkan vatandaşlara seslenerek, virüsün tekrar yayılmaması ve yasakların tekrar getirilmemesi için duyarlı olmalarını istedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 450 bini geçti
18 Haziran 2020 00:56
|'Normalleşme sürecinde beklenen bir hasta artışıydı bu'
17 Haziran 2020 23:36
|Kilosu 50 lira olan meyve daha toplanmadan dalında satılıyor
17 Haziran 2020 22:44
|Doktor ağabeyi tarafından darp edildi
17 Haziran 2020 22:23
|Bakan Koca, Türkiye'nin sürü bağışıklık oranını açıkladı
17 Haziran 2020 20:23
|Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
17 Haziran 2020 19:28
|Dr. Açıkgöz: Yeni normalleşmeyi halkımız yanlış anladı
17 Haziran 2020 19:12
|Diyanet yaz Kur'an kurslarını online yapacak, başvurular başladı
17 Haziran 2020 15:07
|Hava yoluyla 15 günde 1 milyon yolcu taşındı
17 Haziran 2020 15:05
|Böyle insanlar da var... Hasta yakını kullandığı elektrik için para bıraktı
17 Haziran 2020 14:09