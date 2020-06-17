Bakan Selçuk: LGS sınavında maske çıkarılabilir
|17 Haziran 2020 13:39
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilerin, sınav esnasında maskelerini çıkarabileceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her öğrenci için okullara maske gönderildi. Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız. Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulu'nun önerdiği şekilde 'sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği' yönündedir" ifadelerini kullandı.
Her öğrenci için okullara maske gönderildi.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 17, 2020
Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız.
Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulunun önerdiği şekilde "Sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği" yönündedir.
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