12 bin polis, Misyon Koruma sınavına girecek
|17 Haziran 2020 14:15
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Dış temsilciliklerimizin korunması için görevlendirilecek personelin belirlenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, dış temsilciliklerin korunmasında geçici süreli görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca misyon koruma sınavı yapılması planlanmıştır.
Daha önce misyon koruma alımı başvurularının 16-22 Mart 2020 tarihleri arası yapılacağı bildirilmiş ve daha sonra emniyet, ön başvuruların 27 Mart 2020 tarihine kadar uzatıldığını ilan etmişti.
Emniyet Genel Müdürlüğü 2020 Mart ayı içerisinde ilgili birimlere gönderdiği yazıda, 26/4/2020 tarihinde yapılması planlanan Misyon Koruma yazılı sınavının, koronavirüs salgını dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğü çalışmalar neticesinde Misyon Koruma yazılı sınavının 26/07/2020 Pazar günü Saat 14.00'da yapılması hususunda mutabık kalınmıştır.
Ön şartları taşıyan çeşitli illerden farklı rütbelerdeki 12.761 personel, Misyon Koruma sınavında başarılı olmak için ter dökecek.
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