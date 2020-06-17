Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi
|17 Haziran 2020 14:21
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik
18 Haziran 2020 01:04
|Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimine Dair Yönetmelik
18 Haziran 2020 01:02
|Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
18 Haziran 2020 01:00
|İçişleri Bakanı Soylu'dan 'maskeli' paylaşım
18 Haziran 2020 00:49
|Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret sonrası önemli açıklamalar
18 Haziran 2020 00:45
|18 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
18 Haziran 2020 00:01
|BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır oldu
17 Haziran 2020 23:20
|Türkiye, Fransız savaş gemisine izin vermedi
17 Haziran 2020 22:56
|İBB'den İSPARK'tan çıkarılan işçilerle ilgili açıklama
17 Haziran 2020 22:18
|Milli Eğitim Bakanı, AA Editör Masası'na konuk olacak
17 Haziran 2020 22:02