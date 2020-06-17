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MEB, LGS'de alınacak ek tedbirleri belirledi

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınavda öğrencilerin sağlığına ve güvenliğine ilişkin ek tedbirler içeren yazıyı illere gönderdi.
 17 Haziran 2020 14:30
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MEB, LGS'de alınacak ek tedbirleri belirledi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınavda öğrencilerin sağlığına ve güvenliğine ilişkin ek tedbirler içeren yazıyı illere gönderdi.

Bu yılki sınavda öğrenciler, öğrenim gördükleri okullarda sınava girecek. Geçen yıl sınav yapılan okul sayısı 3 bin 873 iken bu yıl bu sayı 18 bin 139'a, salon sayısı 59 bin 568'den 111 bin 918'e çıkarıldı. Ayrıca, sosyal mesafeyi sağlayabilmek için güvenli alanlar oluşturuldu ve okular dezenfekte edilerek hijyen sağlandı.

Daha önce, sınavdan bir saat sonra öğrencilere yapılan soru kitapçıklarının dağıtımı, olası bir kargaşaya olanak verilmemesi için 22 Haziran Pazartesi günü velilere teslim edilecek, ayrıca soru kitapçıklarını dağıtan görevliler eldiven kullanacak. Öğrencilerin sağlığı için veliler, okul bahçesine girmeyecek.

- Yeni tedbirler illere gönderildi

Bunların yanı sıra sınav günü koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanacak ek tedbirler belirlenerek 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderildi.

Bakanlığın yazısında merkezi sınavda salon sayısından, dezenfekte işlemlerine kadar her konu titizlikle incelenerek sınav günü uyulacak kurallar sıralandı.

Buna göre, öğrencilerin sınavın yapılacağı okulun bahçesine girişleri sırasında en az 1 metrelik (3-4 adım) sosyal mesafenin korunması sağlanacak ve yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alınacak. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde, bekletilmeden okul bina ve salonlarına alınacak.

Öğrenciler, sınav salonlarına tıbbi maske ile girecek. Yerlerine oturduklarında diğer öğrenciler ile aralarında sosyal mesafe sağlandıktan sonra isteyen öğrenci maskesini çıkararak sınava devam edebilecek.

Gerek birinci oturum sonunda gerekse sınav bitiminde, tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmayacak. Binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla gerekirse sınıf sınıf olmak üzere sosyal mesafeyi koruyacak şekilde öğrenciler gerekli önlemler alınarak sınav salonu ve binadan çıkartılacak.

Öğrencilerin, iki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyacakları şekilde gerekli tedbirler sınav görevlileri tarafından alınacak. Öğrenciler, okul koridorları ve okul bahçesinde maskelerini çıkaramayacak.

Sınavda verilecek 45 dakikalık arada hava koşulları bahçeye çıkmaya uygun değilse, okulun sınav olmayan koridor, boş derslikler, spor salonu, yemekhane gibi bölümlerinde öğrencilerin arayı sosyal mesafeyi koruyarak geçirmeleri için yedek gözetmenler görev alacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hafta sonu yapılacak sınav öncesinde sosyal medya hesabından, "Her öğrenci için okullara maske gönderildi. Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız. Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulunun önerdiği şekilde sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği yönündedir." paylaşımını yaptı.
Anadolu Ajansı
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