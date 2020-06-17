CHP'nin anketçisi: İmamoğlu, Erdoğan'ın 6,5 puan önünde

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, 9-12 Haziran tarihleri arasında 12 ilde 1410 kişiyle yüz yüze görüşerek hazırlanan anket sonuçlarını açıkladı.

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, 2017 referandumunda Evet çıkarsa şirketi kapatacağını belirtmiş ama kapatmamıştı. İlgili haber için tıklayın.

İYİ PARTİ YÜZDE 12'NİN ÜZERİNE ÇIKTI

Diken'den Minez Bayülgen'in haberine göre Özkiraz yaptırdıkları ankette partilerin oy oranını şu şekilde açıkladı:

"AKP yüzde 35 seviyelerinde. CHP yüzde 28 civarında. İYİ Parti ilk kez 12'nin üstüne çıktı. HDP ise yüzde 12. MHP yüzde 7.5'in da altına inerek, yüzde 7 seviyelerine geriledi. DEVA Partisi yüzde 3, Gelecek Partisi de yüzde 2.5 düzeyinde. Saadet Partisi de yüzde 0.2 seviyesinde."

İMAMOĞLU ERDOĞAN'IN 5,5 PUAN ÖNÜNDE

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili anket sonuçlarını da paylaşan Özkiraz, "Geçen ay sormuştum, çatı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Tayyip Erdoğan yarışsa, kime oy verirsiniz" diye. İmamoğlu, Erdoğan'a 6.5 puan kadar fark attı. Bir de "Her parti kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarsa ve ikinci tura kalsa" diye sordum. Bu kez de İmamoğlu ve Erdoğan arasındaki fark 5.5 puan çıktı. Yani İmamoğlu, Erdoğan'ın 5.5 puan önünde." dedi

Özkiraz, kendilerinin yaptırdığı son anket sonucunda Mansur Yavaş'ın ise Erdoğan'la başa baş gittiğini ifade ederek "Aslında Mansur Yavaş, Erdoğan ile başa baş gidiyor. Erdoğan yalnızca 0.2 önde. "İmamoğlu mu, Erdoğan mı" sorusunda kararsızlar yüzde 14 iken, "Yavaş mı, Erdoğan mı" sorusunda kararsızlar bu kez yüzde 21'e çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Özkiraz'ın Minez Bayülgen'in sorularına verdiği cevaplar şu şekilde:

KARARSIZLAR KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Çok büyük kısmı HDP'lilerdi. Ölçmek için HDP'lilere ve İYİ Partililere, "Partiniz, CHP'nin adayını desteklerse siz ne yaparsınız" diye sorduk. İYİ Partililerin yüzde 85'i, "O zaman CHP'nin adayına oy veririm" dedi. Sadece yüzde 2.3 kadarı "CHP'nin adayına oy vermem" dedi.