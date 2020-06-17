Volvo 4 bin kişiyi işten çıkaracak
İsveç merkezli araç üreticisi Volvo Group, corona virüs salgınının yol açtığı negatif etkiler nedeniyle beyaz yakalı çalışan sayısını 2020 yılı sonuna kadar 4 bin 100 azaltacağını duyurdu.
|17 Haziran 2020 14:46
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Volvo Group, beyaz yakalı çalışan sayısını 2020 yılı sonuna kadar 4 bin 100 kişi azaltacak.
Volvo CEO'su Martin Luhdstedt yaptığı açıklamada, "Coronava virüs salgını ve bu salgın ile mücadele için alınan tedbirler bizim sektörümüzü ağır şekilde etkileyen bir piyasa durumuna yol açtı.
Talebin toparlanması ile etkilerin daha düşük olması bekleniyor ve bizim de organizasyon yapımızı ayarlamaya devametmemiz gerekli" diye konuştu.
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