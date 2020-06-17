Metiner, 15 Temmuz günü 'kayıplara karışan' bakanı açıkladı
AK Parti'li Mehmet Metiner, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul'a birlikte geldikleri bir bakanın o gece kayıplara karıştığını iddia etmişti. Metiner, bakanın ismini verdi.
|17 Haziran 2020 14:43
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Twitter hesabından açıklama yapan Mehmet Metiner, "15 Temmuz akşamı İstanbul'a birlikte indiğimiz bir bakanımız o gece kayıplara karıştı. O eski bakan şimdi devlet bankalarımızdan birine yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Bu kıssadan nasıl bir hisse çıkar bilmiyorum. Bildiğim siyasetin işine akıl sır ermiyor" ifadelerini kullandı.
İsmi açıkladı
Metiner'in bu paylaşımının ardından, önceki dönemlerde AK Parti hükümetlerinde bakanlık yapan Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Çelik ile Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu akıllara geldi. Ancak Metiner daha sonra yaptığı paylaşımda, kastettiği kişinin dönemin Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak olduğunu açıkladı.
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