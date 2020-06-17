Bakan uyardı: Hobi bahçesi almayın, yasal değil, yıkılabilir
|17 Haziran 2020 14:52
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli vatandaşları uyararak, noter aracılığıyla hboi bahçesi arazizi alınmamasını istedi.
İşte Bakan Pakdemirli'nin açıklaması:
* Özellikle #koronavirüs salgınından sonra vatandaşlarımızın doğayla iç içe
olabildikleri hobi bahçelerine yönelik ilgisi arttı.
Ne kadar güzel değil mi?
HAYIR DEĞİL Uyarı işareti
Hobi bahçeleri yasalara uygun olmayan bir faaliyet. Cezai müeyyidelerle karşılaşabilirsiniz.
* Aradaki aracılar kazansın diye #tarım arazilerimizi çölleşmenin kucağına atmayacağız, suyumuzun bu kadar fütursuzca kullanılmasına müsade etmeyeceğiz, insanımızın tarıma olan ilgisinin kullanılarak kandırılmasına da göz yummayacağız!
* Noter aracılığı ile hobi bahçesi arazisi satın alan vatandaşlarımızı uyarıyorum; bu arazilerde hiçbir zaman hissedar olamayacaksınız ve tasarruf hakkınız bulunmayacak. Satın aldığınız taşınmazlar yıkılabilir.
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