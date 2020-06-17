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Diyanet yaz Kur'an kurslarını online yapacak, başvurular başladı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl uzaktan eğitim metoduyla düzenlenecek kurslara, öğrenciler internet üzerinden başvuruda bulunabilecek
 17 Haziran 2020 15:07
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Diyanet yaz Kur'an kurslarını online yapacak, başvurular başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl uzaktan eğitim metoduyla düzenleyeceği yaz Kur'an kurslarına internet üzerinden başvuru almaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uzaktan Eğitim Programı'na internet üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında yüz yüze eğitimlere ara verilmiş, hafızlık eğitimleri başta olmak üzere tüm programlar uzaktan eğitim metoduyla sürdürülmüştü.

2020 yılı yaz Kur'an kursları da bu kapsamda uzaktan eğitim yöntemiyle düzenlenecek.

Her sene yaklaşık 3 milyon öğrencinin kayıt yaptırdığı, Kur'an-ı Kerim öğrendiği, itikad, ibadet ve ahlak dersleri aldığı yaz Kur'an kursları, bu yıl Diyanet TV ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek.

- Ders kitapları müftülüklerden alınabilecek

Öğrenciler, internet üzerinden yaptıkları başvurunun ardından kendilerine en yakın il ve ilçe müftülüğüne müracaat ederek yaz Kur'an kursu ders kitaplarını temin edebilecek.

Müftülüklere gidemeyen öğrenciler ise "https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller" adresinden ya da başvuru yaptıkları ekrandan taşınabilir belge (PDF) olarak söz konusu ders kitaplarını bilgisayarına indirebilecek.

Diyanet TV'de yayın saatini kaçıran öğrenciler, geçmiş bölümlere ait eğitim videolarını Diyanet TV Youtube kanalından izleyebilecek.

- Gönüllülük esasına göre sınav yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaz Kur'an kursu eğitimlerinin son haftasında (4-14 Ağustos 2020), program başvurularının alındığı internet sayfası üzerinden isteğe bağlı olmak üzere değerlendirme testi uygulayacak.

Değerlendirme testinde başarılı olan öğrencilere, "Çevrimiçi Yaz Kur'an Kursu Katılım Belgesi" verilecek.
Anadolu Ajansı
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