Sağlık müdürü, 3 kez yazı yazıp eşinin atamasını sağladı

BAKANLIK 2 DEFA REDDETTİ

Tekirdağ Odak Gazetesinden Ferhat akgün'ün haberine göre, Tekirdağ Sağlık İl Müdürlüğü görevini yürüten Cengiz Becerir, doktor olan eşinin Tekirdağ Halk Sağlığı Başkan yardımcılığı görevine atamak için bakanlığı 2 adet talep yazısı yazdı. Bakanlığın 2 kere red yazısına rağmen pes etmeyen Becerir, 2018 yılında bakanlığa eşi için bir talep yazısı daha yazdı. Hülya Becerir 2018 yılında bakanlığın uygun yazısı üzerine Eşi Cengiz Cengiz Becerir'in olur yazısı ile vekaleten Halk Sağlığı Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

ÖNCE VEKALETEN SONRA ASALETEN ATANDI

Becerir'in atama görevlendirme yazsının altında ise eşi Cengiz Becerir'in onay imzası olduğu görüldü. 2018 yılında Sağlık Müdürü Cengiz Becerir'in oluru ile başkan yardımcığı görevine atanan Hülya Becerir yakın zamanda ise asaleten atandığı kaydedildi. Yine Hülya Becerir ise Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetlemede D başarısız not aldığı kaydedildi.

7 BİN 700 TL'DEN 17 BİN TL'YE YÜKSELDİ

Eşinin oluru ile Başkan Yardımcısı olan Hülya Becerir'in maaşının biranda 7 bin 700 TL'den 17 bin TL'ye çıktığı kaydedildi. Konuyla ilgili telefonla eşinin oluruyla bu göreve atanmasının sorulduğu Hülya Becerir, "Ben bu konuda telefonda bilgi vermek istemiyorum" dedi.

BAKAN BEY FARK ETTİ EŞİMİ ATADI

Eşinin kendi oluru ile atanması ile ilgili telefonda soruları yanıtlayan Cengiz Becerir, "Eşim doktor olarak görev yapıyor. Uzun süre atanmadı. Bakan bey bunu fark etti. Yıllardır aynı görevi yaptığı için doğal olarak normal pozisyonuna getirdi. Benim de görevim bitti zaten. Bakanlık haziran ayında biten görev süremi pandemi nedeniyle maalesef uzattı. Ağustosta bırakıyorum. İçiniz rahat olsun. Ben bu bırakma kararını aylar önce verdim. Pandemi sebebiyle görevim uzadı. Bazı işler var içi beni dışı seni yakıyor. Neticede görevimi yapıyorum. Daha da ötesi yok yani. Görevini bırakmış olarak rahat bir şekilde insanların içinde gezebiliriz" dedi.