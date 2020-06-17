1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye Başkanı ile görüşüp kendini merdivenlerden attı

Didim'de Kaymakamlık oluru ile kaçak yapılara yönelik çalışma başlatan Belediye Başkanı Deniz Atabay'a ilginç bir kumpas girişimi yaşandı. Başkan Atabay ile görüşmek için belediyeye gelen bir şahıs, başka bir programa gitmekte olan Başkan Atabay ile ayaküstü konuştuktan sonra kendisini merdivenlere attı.
 17 Haziran 2020 15:16
Yazdır
Belediye Başkanı ile görüşüp kendini merdivenlerden attı

Didim'de Kaymakamlık oluru ile kaçak yapılara yönelik çalışma başlatan Belediye Başkanı Deniz Atabay'a ilginç bir kumpas girişimi yaşandı. Başkan Atabay ile görüşmek için belediyeye gelen bir şahıs, başka bir programa gitmekte olan Başkan Atabay ile ayaküstü konuştuktan sonra kendisini merdivenlere attı. Olayı ilginç bulan belediye yetkilileri tarafından güvenlik kameraları incelenince belediyeye iki kişi gelen şahıslardan birinin gizli çekim yaptığı ortaya çıktı. Yaşanan kumpas girişime karşı hukuki işlem başlatıldı.

Fevzipaşa mahallesinde geçtiğimiz günlerde Kaymakamlık oluru ile işgalci ve kaçak yapılar ekiplerce kaldırılmıştı. İddiaya göre; süreç içerisinde yaşanan durumla ilgili olarak bölgede esnaflık yaptığı öğrenilen ve durumu anlatmak için belediyeye giden vatandaş, başkanlık katında Belediye Başkanı Deniz Atabay ile görüşmek için beklemeye başladı. Günlük rutin programı için belediyeden ayrılmak için hazırlandığı esnada Başkan Atabay ayaküstü esnafın sıkıntısını dinledi.

Başkan Atabay'ın vatandaşa bir işi sebebiyle dışarıda olacağını ve gelince kendisini daha detaylı dinleyeceğini bildirmesinin ardından vatandaş ısrarla Başkan Atabay ile konuşmaya çalıştı. Şahısın Atabay'ı sözle taciz etmesine rağmen, Başkan sükunetini koruyarak belediyede beklemesini ve gelince derdini dinleyeceğini anlattı.

Çekim başlayınca kendini merdivene attı

Yaşanan diyalog sırasında şahısla birlikte gelen diğer kişi iddiaya göre cep telefonu ile gizli çekime başlayınca şahıs bir anda kendini merdivenlere bıraktı. Olup bitene anlam veremeyen belediye yetkilileri güvenlik kameralarını inceleyince olayın normal bir görüşme talebi değil kumpas girişimi olduğunu fark etti.

Olayla ilgili değerlendirme yapan Başkan Atabay "Belediye olarak her gün onlarca vatandaşımızın sorunlarını dinliyoruz. Olayın gerçekleştiği zaman diliminde ise planlı bir iş sebebiyle belediyeden ayrılmam gerekiyordu. Şahıs ile başkanlık katının önünde karşılaştık ve kısa olarak durumunu dinledim. Kendisine belediyede beklemesini gelince kendisini dinleyeceğimi bildirmeme rağmen sözlü olarak taciz edince bizler olay yerinden ayrılmaya çalıştık. Ben merdivenlerden inerken şahıs bir anda kendini yere bıraktı. O anda ise başka bir şahsın ise cep telefonu ile olayı çektiğini de fark ettik. Bu hareket çok yakışıksız bir hareketti. Kendisiyle görüşeceğimi söylememe rağmen bu tür bir harekete anlam vermedim. Olayın da neden böyle olduğunu cep telefonu ile çekim yapılınca anladık. Bu tür hareketler ucuz hareketler. Konuyla ilgili belediyede görgü tanığı vatandaşlar ve personelimiz var. Kurulan kumpastan dolayı şahısla ilgili olarak gereken neyse hukuk anlamında yapılacak." dedi.

Başkan Atabay, belediyede göreve geldikleri günden bu yana vatandaş odaklı çalıştıklarını ve her vatandaşın sorununu dinlediklerini kaydederek "Vatandaş nezdinde bu tür kumpaslar artık tutulmuyor. Ben yine de o şahsın bir sorunu varsa her zaman dinlemeye hazırım. Bizler Didim halkına hizmet için bu makamlardayız. Bu tür yıldırma ve sindirme çalışmalarına prim vermeyiz" dedi.

Yaşanan ilginç olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Manisa'da vaka sayısı arttı, ikinci hastane devreye girdi
17 Haziran 2020 22:45		 Tunceli'de bir ilk! 20 dönümlük arazi üzerine kuruldu
17 Haziran 2020 22:14
Kars'ta dolu yağışı; yol beyaza büründü
17 Haziran 2020 21:36		 Duraklarda sosyal mesafesiz riskli metrobüs bekleyişi
17 Haziran 2020 20:43
Tutuklanan kadının testi pozitif çıktı, 10 kişi karantinaya alındı
17 Haziran 2020 20:36		 Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan meydana geldi
17 Haziran 2020 20:26
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
17 Haziran 2020 19:06		 Kastamonu'da kenenin ısırdığı 7 kişi tedavi altına alındı
17 Haziran 2020 18:10
Rabia öğretmen işçi çıkarma yasağına rağmen işinden çıkarıldı
17 Haziran 2020 18:00		 Mahkeme izin vermedi, Belediye kaçak binasını sökmeye başladı
17 Haziran 2020 17:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:15 - Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yürürlüğe girdi01:04 - Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik01:02 - Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimine Dair Yönetmelik01:00 - Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:56 - Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 450 bini geçti00:49 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 'maskeli' paylaşım00:47 - Şırnak'ta terör saldırısı: 4 işçi hayatını kaybetti00:45 - Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret sonrası önemli açıklamalar00:42 - MSB: Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor00:10 - 'Mülga Başbakanlığın taraf olduğu işlemlerde hasım Cumhurbaşkanlığı'
00:04 - Danıştay'dan, 'nöbet fazla çalışma sayılmaz' kuralına dair önemli karar00:01 - Konut kredisinde 'hayat sigortası' yapmamakta kim kusurlu?00:01 - 18 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları23:40 - Üç büyükşehirde, maskeler resmen zorunlu oldu!23:38 - Maske takmama cezası ne kadar?23:36 - 'Normalleşme sürecinde beklenen bir hasta artışıydı bu'23:32 - Nevşehir'in ilk kadın valisi Becel göreve başladı23:20 - BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay'dan, 'nöbet fazla çalışma sayılmaz' kuralına dair önemli karar
Konut kredisinde 'hayat sigortası' yapmamakta kim kusurlu?
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yürürlüğe girdi
Şırnak'ta terör saldırısı: 4 işçi hayatını kaybetti
'Mülga Başbakanlığın taraf olduğu işlemlerde hasım Cumhurbaşkanlığı'
Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret sonrası önemli açıklamalar
18 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'maskeli' paylaşım
MSB: Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor
Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
msü sınavına giren bir öğrencide covid-19 çıkması 4
gram altın 3
maskeyi çeneye takmak 5
Liyakat 1
şu anda dinlenen şarkı 2
ak parti'nin yeşil top uygulamasının kaldırılması 2
şu anda dinlenen türkü 2
Deprem 3
atatürkçülüğün ruhuna el fatiha okuyabiliriz 1
Telefon şarjının dayanmaması 3
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 557 sağlık personeli alacak- Güncellendi
TÜBİTAK 25 personel alacak- Güncellendi
Yalova İl Özel İdaresi 3 İşçi Alacak
TÜBİTAK Uzman Yardımcısı 23 personel alacak
Muş Varto Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Mutaş 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam