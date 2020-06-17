MEB, teftiş ön incelemelerinde değişiklik yaptı
|17 Haziran 2020 15:18
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Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, ilçe milli eğitim müdürleri ile il milli eğitim müdür yardımcıları hakkındaki ön inceleme işlemlerinin, Bakanlık Maarif Müfettişlerince yapılmak üzere, Bakanlığa gönderilmesini istedi.
ME, 2016 yılında illere gönderdiği yazıda, il milli eğitim müdürlerine Maarif Müfettişleri eliyle ilçe milli eğitim müdürleri ve il milli eğitim müdür yardımcıları hakkında ön inceleme işlemi yaptırma yetkisi vermişti. 16 Haziran 2020 tarihi itibariyle gönderilen yeni resmi yazıda ise bu uygulamanın bazı aksaklıklara sebebiyete yer verildiği belirtilmiştir.
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