İl Sağlık Müdürlüğü'nden Wuhan benzetmesine tepki

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, bir televizyon kanalında "Samsun'un Wuhan'a benzetilmesinin" gerçeği yansıtmadığı, ildeki vaka sayısının stabil olduğu bildirildi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Dün akşam bir televizyon kanalında 'Ankara, Samsun, Mersin, Diyarbakır. Wuhan, yeni Wuhanlarımız' şeklinde, konuşmanın öncesinde ve sonrasında hiçbir değerlendirme ve bilgiyi içermeyen 'tek cümlelik' bir açıklama yapılmıştır. Maksadını aşan, halkımızda panik ve endişe duygusu doğuran bu 'tek cümlelik' açıklama gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

"İlimizde vaka sayısı stabil"

Açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Samsun'da tüm kamuoyunun da bildiği gibi pandemi döneminde halkımızın kurallara uyumu ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yürütülen etkin filyasyon çalışmasıyla, vaka sayıları kontrol altına alınmış, hastanelerimizde normalleşme döneminin ilk adımları atılmış, gizli pozitif ve bağışıklık sahibi hastaların tespiti için PCR ve Antikor testleri yapılmaya başlanmıştır. Yapılan çalışmalarla ilgili sürekli halkımıza bilgilendirme yapılmış, sürece kurallara uyarak dahil olmaları istenmiş, maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat edilmesiyle ilgili uyarılar yapılmıştır. Son dönemde halkımızın kurallara uyumda gösterdiği rehavet, salgın geçmiş gibi davranılması ve şehirler arası geçiş sonrası ilimize dışarıdan gelen misafirlerimizin etkisiyle vaka sayılarımızda tüm Türkiye'de olduğu gibi bir artış yaşanmıştır. Ancak bu artış kesinlikle ilimiz adına böyle sansasyonel, abartılı ve hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bir açıklamaya neden olacak düzeyde değildir. Vaka sayıları ilimizde tamamen kurallara uyumumuzla bağlantılı olarak bir seyir izlemektedir. İlimizde yaklaşık 10 gündür stabil bir şekilde seyreden vaka sayılarının 1 ya da 10 olmasını belirleyecek şey tamamen halkımızın tedbirlere uyum düzeyidir. Sağlık Bakanlığımız tarafından tüm verilerin şeffaf bir şekilde açıklandığı, vakaların cep telefonlarına indirilebilen bir uygulamayla yerlerinin bile görülebildiği bir dönemde halkımızdan ricamız, böyle yersiz, bilgiye, somut veriye dayanmayan, sansasyonel açıklamalara itibar etmemeleri, mutlaka resmi kaynaktan yapılan açıklamaları dikkate almalarıdır. Unutulmamalıdır ki korona virüsle mücadelede önemli olan rakamlar değil, maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına tam uyumdur. Virüse karşı durabilmemizi sağlayacak tek gerçek bunlardır. Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."