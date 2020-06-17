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Vaka sayısı artan ilde, camilerden maske uyarısı

Edirne'de son günlerde artış gösteren korona virüs salgını nedeniyle camilerden vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları için anonslar yapılırken, denetim yapan polis ekipleri şehrin kalabalık yerlerine maskesiz girmek isteyen vatandaşlara izin vermedi.
 17 Haziran 2020 15:41
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Edirne'de son günlerde artış gösteren korona virüs salgını nedeniyle camilerden vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları için anonslar yapılırken, denetim yapan polis ekipleri şehrin kalabalık yerlerine maskesiz girmek isteyen vatandaşlara izin vermedi.

Edirne'de vaka sayısında artış gözlendiği için valilik tarafından gün boyu camilerden "Rehavete kapılmayalım, maske takalım, sosyal mesafeye uyalım, el hijyenine dikkat edelim" anonsları yapıldı. Kent merkezinde bulunan halkın yoğun olarak kullandığı Saraçlar Caddesi ve Çilingirler Çarşısı'nın giriş ve çıkışlarına Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından konulan bariyerle birlikte girişler ve çıkışlar kontrol altına alındı. Maske takmayan vatandaşların caddeye girmesine izin vermeyen polis, bir yandan da sık sık sosyal mesafe uyarılarında bulundu.

Uzunköprü ilçesi diken üstünde

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Turnacı köyüne İstanbul'dan ziyarete gelen ve yine Uzunköprü'nün Yağmurca köyüne Çorlu'dan ziyarete gelen 2 kişinin korona virüs testleri ise pozitif çıktı. Kent merkezinde ikamet eden 4 kişinin de korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Hastalar tedavi edilmek üzere Edirne'ye sevk edildi. Filyasyon ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ile 10'dan fazla kişi gözetim altına alındı.

60 kişilik ekip denetimlere başladı

Edirne'de berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım, camiler, açık alanlar, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, park/piknik alanları vb. yerler, dernek lokalleri, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetlerinde uyulması gereken kurallar ve alınması gereken önlemler çerçevesinde Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü sekreteryasında kurulan ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı personellerinin katılımıyla oluşturulan 15 komisyon, 60 personel tarafından 4 bin 559 denetim gerçekleştirildi.
İhlas Haber Ajansı
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