ABD, Beşşar Esed ve eşini yaptırım listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" kapsamında, Beşşar Esed ve eşi de dahil 39 Suriyeli üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de Esed rejiminin bugüne kadar işlediği suçlara karşı Amerikan yönetiminin sessiz kalmayacağını vurguladı.

Pompeo, 2014'te Esed rejiminin rejim muhaliflerini tuttuğu hapishanelerde işkenceyle öldürülen tutukluların fotoğraflarını dünya basınına sızdıran askeri polisin kod ismi olan Sezar'ın (Caesar) adıyla kabul edilen yasa ve 13894 sayılı Başkanlık kararnamesi kapsamında ilk kez Esed rejimine yaptırımlar getirdiklerini belirtti.

- Esed'in eşi ve kardeşi de listede

Pompeo, başta Suriye rejiminin başındaki isim olan Esed ve eşi Esma Esed dahil olmak üzere toplam 39 Suriyeli üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldıklarını ve rejim üzerindeki ekonomik ve siyasi baskıyı artıracaklarını ifade etti.

Aynı kapsamda Suriye'deki savaş suçlarının fonlanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle Muhammed Hamşo ve İranlı milis grubu Fatımiyyun Tugayı da listeye eklendi.

Ayrıca Esed'in kardeşi ve rejim ordusu generallerinden Mahir Esed ile çok sayıda rejim generali de yaptırım listesine alındı.

Pompeo, söz konusu yaptırımların devam edeceğini ve Esed rejimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına uygun bir çizgiye gelene kadar baskıyı artıracaklarını vurguladı.

- "Sezar" sızıntıları dünya gündemine oturmuştu

ABD Kongresinde geçen aralık ayında kabul edilen ve 180 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtilen yasanın başlığında yer alan "Sezar", 2014'te Esed rejiminin rejim muhaliflerini tuttuğu hapishanelerde işkenceyle öldürülen tutukluların fotoğraflarını dünya basınına sızdıran askeri polisin kod adı olarak kullanılmıştı.

Sezar kod adlı askeri polisin çektiği fotoğraflar 2014'te ilk kez Anadolu Ajansı tarafından yayımlamış, söz konusu fotoğraflar Esed rejiminin sistematik işkence yaparak ve aç bırakarak öldürmek dahil, işlediği savaş suçlarının delili olarak büyük yankı uyandırmıştı.