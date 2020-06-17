1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Sifon çekmek' virüsün havada yayılmasına neden oluyor

Sifon çekmenin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) havada hızla yayılmasına neden olduğu ortaya çıktı.
 17 Haziran 2020 16:33
Yazdır
'Sifon çekmek' virüsün havada yayılmasına neden oluyor

Sifon çekmenin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) havada hızla yayılmasına neden olduğu ortaya çıktı.

Çin'deki Yangzhou Üniversitesinde görevli araştırmacıların yaptığı çalışmada, sifon çekince şiddetle gelen suyun Kovid-19 içeren aerosol parçacıklarını etrafa saçtığı tespit edildi.

Araştırmacılar, sifon çekildiğinde, dışkı içeren küçük parçacıkların suyun basınç gücüyle havaya yükseldiğini, dışkıda virüs varsa bu parçacıklarla tuvaleti hemen sonra kullanan kişiye bulaşabileceğini belirledi.

Söz konusu parçacıkların bir sonraki tuvalet kullanıcısına virüs bulaştırabileceğine dikkati çeken araştırmacılar, sifon çekildiğinde suyun yaklaşık 1 metre yüksekliğe kadar çıkabildiğini bilgisayar modellemesi kullanarak gösterdi.

Araştırmacılar, bu durum nedeniyle aerosol parçacıklarının hızlı hava akımıyla tuvaletin üzerindeki havaya sıçrayabileceğini, bunun da virüslerin ortamda yayılarak insan sağlığı için tehlike oluşturduğunu kaydetti.

Klozet oturağının yüzeyine yerleşen virüs parçacıklarından korunmak için ise her kullanımdan önce oturağın temizlenmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan araştırmacılar, sifon çektikten sonra da ellerin dikkatlice yıkanması gerektiğini ifade etti.

Araştırmaya katılanlardan Yangzhou Üniversitesinde görevli Ci-Şiang Vang, evde tuvaletin yoğun olarak kullanıldığı saatlerde veya kalabalık bir bölgedeki umumi tuvaletlerde olduğu gibi, tuvalet daha sık kullanıldığında virüsün yayılma hızının daha yüksek olmasının öngörülebileceğini belirtti.

Sifonu çekmeden önce klozet kapağının kapatılmasını tavsiye eden Ci-Şiang, bu sayede virüs geçişinin engellenebileceğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Physics of Fluids" dergisinde yayımlandı.

Daha önce, virüsün insan dışkısı yoluyla bulaştığını ve sindirim sisteminde yaşayabileceğini gösteren araştırmalar yapılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu Üyesi'nden virüs ilacı bulundu iddiasına açıklama
17 Haziran 2020 10:02		 Farklı bir hastalığı olmak virüsü şiddetli geçirmede etken mi? İşte cevabı
16 Haziran 2020 13:47
Ne zamana kadar maske takacağız? İşte yanıtı...
14 Haziran 2020 13:43		 Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Artış sürerse farklı tedbirler alınacak
14 Haziran 2020 09:55
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Kasım ve Aralık aylarında artış olabilir
14 Haziran 2020 09:30		 Virüs damarlara saldırarak ölüme yol açıyor
11 Haziran 2020 11:47
Virüsün organlara kalıcı hasarı incelenecek
05 Haziran 2020 20:09		 Yüksek tansiyon virüsten ölme riskini iki katına çıkarabilir
05 Haziran 2020 19:42
'Salgın, özelliğini 2 yıla kalmadan kaybedebilir'
04 Haziran 2020 21:22		 Sağlık Bakanlığı Aşı Bilim Kurulu Rus tarafıyla ilk toplantısını yaptı
04 Haziran 2020 17:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:15 - Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yürürlüğe girdi01:04 - Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik01:02 - Radyasyon Acil Durumlarının Yönetimine Dair Yönetmelik01:00 - Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:56 - Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 450 bini geçti00:49 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 'maskeli' paylaşım00:47 - Şırnak'ta terör saldırısı: 4 işçi hayatını kaybetti00:45 - Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret sonrası önemli açıklamalar00:42 - MSB: Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor00:10 - 'Mülga Başbakanlığın taraf olduğu işlemlerde hasım Cumhurbaşkanlığı'
00:04 - Danıştay'dan, 'nöbet fazla çalışma sayılmaz' kuralına dair önemli karar00:01 - Konut kredisinde 'hayat sigortası' yapmamakta kim kusurlu?00:01 - 18 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları23:40 - Üç büyükşehirde, maskeler resmen zorunlu oldu!23:38 - Maske takmama cezası ne kadar?23:36 - 'Normalleşme sürecinde beklenen bir hasta artışıydı bu'23:32 - Nevşehir'in ilk kadın valisi Becel göreve başladı23:20 - BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vaka sayıları artıyor, sizce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay'dan, 'nöbet fazla çalışma sayılmaz' kuralına dair önemli karar
Konut kredisinde 'hayat sigortası' yapmamakta kim kusurlu?
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yürürlüğe girdi
Şırnak'ta terör saldırısı: 4 işçi hayatını kaybetti
'Mülga Başbakanlığın taraf olduğu işlemlerde hasım Cumhurbaşkanlığı'
Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret sonrası önemli açıklamalar
18 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'maskeli' paylaşım
MSB: Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor
Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 1
maskeyi çeneye takmak 5
Telefon şarjının dayanmaması 3
yks 2020 1
ders çalışmak 1
demet akalın 1
ak parti'nin yeşil top uygulamasının kaldırılması 2
ayasofya camisi 1
maske takmanın korona virüsünden korumaması 1
gram altın 3
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 557 sağlık personeli alacak- Güncellendi
TÜBİTAK 25 personel alacak- Güncellendi
Yalova İl Özel İdaresi 3 İşçi Alacak
TÜBİTAK Uzman Yardımcısı 23 personel alacak
Muş Varto Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Mutaş 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam