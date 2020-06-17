Polis memuru tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Mehmet Deliağa için, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.
|17 Haziran 2020 16:59
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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Mehmet Deliağa için, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.
Rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi gören polis memuru Mehmet Deliağa, dün yaşamını yitirdi. Deliağa'nın Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilerek, tören düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Deliağa'nın meslektaşları ve yakınları yer aldı. Deliağa, dualar eşliğinde ebedi yolculuğuna uğurlandı.
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