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2 bakan ve Hakan Fidan, Libya'ya süpriz bir ziyarette bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Fidan, başkent Trablus'ta Libya Başbakanı Serrac ile görüştü.
 17 Haziran 2020 17:24
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

Libya'yı ziyaret eden Türk heyeti, Trablus'ta havalimanında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala tarafından karşılandı. Siyala ile görüşen heyet, daha sonra Libya Başbakanı Serrac ile görüşmeye geçti.

Heyetler arasında yapılan görüşmeyle ilgili Libya hükümetinden yapılan açıklamada, Türk heyeti ile ikili ilişkileri geliştirme yollarının ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Libya'daki son gelişmeler ve Libya krizinin çözülmesi için uluslararası çabalar ile iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına dayanarak pek çok farklı alandaki iş birliği konularının ele alındığı belirtildi.

Türk kamu ve özel sektör şirketlerinin Libya'daki altyapı ve petrol konularındaki çalışmaları ve yatırımlarının görüşüldüğü ifade edilen açıklamada, iki ülke arasında Kasım 2019'da "güvenlik ve askeri iş birliği ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması" konularında mutabakat muhtıralarının imzalandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bu muhtıralar ışığında Libya'nın savunma ve güvenlik gücünün oluşturulmasında dayanışma, Libya güvenlik güçlerinin eğitilmesi ve donatılması ile deniz yetki alanları konusunun da ele alındığı vurgulandı.

Çavuşoğlu, Albayrak ve Kalın, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile de bir araya geldi.
Anadolu Ajansı
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